النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2534) الخميس18/6/2020

08:03بلدية جباليا النزلة تبحث مع الأونروا عدة مشاريع لخدمة المخيم

08:07النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2534) الخميس18/6/2020

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