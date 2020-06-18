النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2534) الخميس18/6/2020
أخبار فلسطينية
- "حماس" ترفض اتهامات إسرائيل بتهريب أسلحة إلى غزة
- »17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة الخليل
- (محدث 2) كيلة: 4 إصابات جديدة بكورونا بالخليل ورام الله وحصيلة الأربعاء 39
- مركزية فتح تجتمع لمتابعة مخاطر الضم.. والديمقراطية تشيد بوقف التنسيق مع إسرائيل لتحديث…
- «إسرائيل» تزيد ترسانتها النووية إلى 90 رأساً
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أخبار إسرائيلية
- استئناف أنظمة الطوارئ: كابينيت الكورونا يبحث تخفيف القيود
- عودة القطارات يوم الإثنين؛ والفعاليات الثقافية خلال 24 ساعة
- “إسرائيل” تُسجّل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا…
- استعدادات عسكرية وأمنية إسرائيلية لتصعيد محتمل على “جبهة غزة” والحديث عن “صيف ساخن”…
الاخبار الدولية
- "الخارجية: 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم
- موسكو تكذب تسريبا إعلاميا إسرائيليا حول فلسطي ...
الاخبارالعربية
- وصل حتى البصة المهجرة: سوداني يتسلل من لبنان لإسرائيل
- في مذكرة احتجاج أردنية لإسرائيل: الحائط الغربي جزء من المسجد الأقصى
- أبو الغيط يسعى إلى «تحالف دولي» يتصدى لـ«الضم الإسرائيلي»
- عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم
- ولي عهد أبو ظبي يؤكد رفض الإمارات القاطع لضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
- الإمارات تواصل استجداء التطبيع: وزير خارجيتها يؤكد حيوية التعاون مع إسرائيل
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- صحيفة إسرائيلية مقربة من نتنياهو تكشف ملامح مخطط الضم الاستعماري
- زيادة الإصابات بـ”كورونا”.. وزارة الصحة الفلسطينية تقرر إغلاق أقسام عدة في المشافي ومحافظ…
- قوات الاحتلال تهاجم الضفة وتشن حملات اعتقال واستدعاء وتهدم منشآت وتستولي على جرافات
- مركزية فتح تجتمع لمتابعة مخاطر الضم.. والديمقراطية تشيد بوقف التنسيق مع إسرائيل لتحديث…
- استعدادات عسكرية وأمنية إسرائيلية لتصعيد محتمل على “جبهة غزة” والحديث عن “صيف ساخن”…
- الأسرى الفلسطينيون يعانون أوضاعا صحية قاسية والاحتلال يقدم العلاج عبر “الفيديو كونفرنس”
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الشرق الأوسط
- قلق بعد وقف السلطة إرسال تحديثات «السجل المدني» إلى إسرائيل
- أبو الغيط يسعى إلى «تحالف دولي» يتصدى لـ«الضم الإسرائيلي»
- عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم
الخليج الإماراتية
- الاحتلال يقتحم رام الله.. والأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية
- إمداد مستوطنات الضفة بخطوط مياه تمهيداً للضم
- «إسرائيل» تزيد ترسانتها النووية إلى 90 رأساً
- الخارجية الفلسطينية تحذر من «ألاعيب» نتنياهو لتسهيل تسويق الضم -
الاهرام المصرية
- التعاون الإسلامي: ضرورة تفعيل الفضاء الإلكتروني لتعزيز التبادل الثقافي لمواجهة كورونا
الغد الأردنية
- “مركزية فتح” تشحذ أسلحتها وتستعد لمواجهة مخطط الضم
- “إسرائيل” تُسجّل أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا…
- الجزائر: خطة الضم الإسرائيلية عمل باطل وضربة مدمرة لحل الدولتين
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الشروق المصرية
- ولي عهد أبو ظبي يؤكد رفض الإمارات القاطع لضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية
- خارجية فلسطين: 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم
- الخارجة الفلسطينية: الجمعة عودة أول العالقين للوطن من كندا
الشرق القطرية
- فلسطين: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في القدس المحتلة والضف
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· محدث 45 إصابة في الضفة والقدس.. ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" في فلسطين إلى 745
· الحية: أصابعنا على الزناد وقرارنا بيدنا وسنتحرك في الوقت المناسب
- الصحة برام الله: 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل وتفوح
- "الإعلاميين" يستنكر سلبية نقابة الصحفيين برام الله من قضية الصحفي "الساعي"
- "الضمير" تحذر من التدهور "غير المسبوق" للأوضاع الاقتصادية بغزة
- حماس: منح ليفني جائزة دولية محاولة يائسة لتجميل وجهها
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القدس المحلية
- مسؤولون ومختصون يشيدون بزيارة الوفد الطبي الصيني إلى فلسطين
- إغلاق منتزه ومطعم بمحافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه بإجراءات السلامة والوقاية
- وفاة و288 إصابة بكورونا في إسرائيل وقيود على حي العجمي وعرعرة النقب ورهط
- (محدث 2) كيلة: 4 إصابات جديدة بكورونا بالخليل ورام الله وحصيلة الأربعاء 39
- استكمال تجهيز مستشفى دورا وإعادة فتح هوغو تشافيز ومركز الرصد لعزل وعلاج مرضى كورونا
- "حماس" ترفض اتهامات إسرائيل بتهريب أسلحة إلى غزة
- مسؤولون ومختصون يشيدون بزيارة الوفد الطبي الصيني إلى فلسطين
الحياة الجديدة
- شبكة مستشفيات القدس الشرقية تتسلم معدات حماية شخصية ومواد طبية
- "الخارجية والمغتربين" تدين اعتداء الاحتلال على جامعة القدس
- الاحتلال يمدد إعتقال المواطنة فطافطة حتى الاثنين
- الصحة: إغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه بإجراءات
- اللجنة الوبائية ترفع توصيتها لرئاسة الوزراء.. هذه هي أهم القرارات
- "الخارجية: 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم
- الخارجية": باكورة "عودة الأحباب" العالقين ستصل أرض الوطن بعد غد
- قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من جنوب جنين
جريدة الأيام
- في مذكرة احتجاج أردنية لإسرائيل: الحائط الغربي جزء من المسجد الأقصى
- »الشرطة الإسرائيلية تقمع اليافيين رغم القرار بوقف تجريف مقبرة الإسعاف
- »17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة الخليل
- »جيش الاحتلال يزعم إحباطه محاولة تهريب أسلحة لغزة
- »"الداخلية": أوقفنا التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني الفلسطيني
- »الكيلة: نستعد لمواجهة موجة ثانية من الفيروس
- »3 وفيات و5 إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »إذاعة إسرائيلية: الجيش يستعد لتصعيد محتمل في قطاع غزة
وكالة صفا
- واعتقال فلسطينيين على متن قارب..الاحتلال يعلن عن إحباطه عملية تهريب أسلحة لقطاع غزة
- "لا يمكن أن يُسجل ضياع القضية بحياتنا"..الحية: سنتحرك بالوقت المناسب حماية للقضية ولو كلفنا رقابنا
- على أعتاب تجدد "كورونا".. هل يعود الإغلاق الشامل؟
- لـ"عدم إثارة المجتمع الدولي"..صحيفة عبرية تكشف: نتنياهو يدرس ضم المستوطنات على مراحل
- يرفع العدد الإجمالي بفلسطين لـ745 الصحة: 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وكالة الراي الفلسطينية
- مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية في قرية بورين
- ارتفاع وفيات وإصابات "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين
- الصحة بالضفة: 16 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالخليل ورام الله
- 4048 لاجئًا فلسطينيًا قضوا منذ بدء أحداث سوريا
- مستوطنون يجرفون عدة دونمات جنوب نابلس
- الصحة بالضفة: 17 إصابة جديدة بـ "كورونا" بالخليل وتفوح
- صور الزراعة بغزة: عام 2020 عام النهوض بالقطاع الزراعي
- قرار بمنع اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بغزة
- التشريعي يعلن رفضه ومعارضته الكاملة لقانون "حماية الأسرة"
- "الضمير" تحذر من انهيار الأوضاع الاقتصادية بغزة
سما نيوز
- 4اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات
- "الخارجية" تنفذ أول عملية اجلاء للعالقين منذ بدء فيروس كورونا
- "لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..
- شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرط
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فلسطين اليوم
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- العاروري لنتنياهو: ستندم وستدفع الثمن غاليًا بسبب اجراءات الضم
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عرب 48
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- وصل حتى البصة المهجرة: سوداني يتسلل من لبنان لإسرائيل
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- موسكو تكذب تسريبا إعلاميا إسرائيليا حول فلسطي ...
- الصحة: إغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله و ...
- الصحة المصرية: تسجيل 84 حالة وفاة و1363 إصابة ...
- حالة وفاة و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إ ...
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