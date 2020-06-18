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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2534) الخميس18/6/2020

18 حزيران / يونيو 2020 08:07

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2534) الخميس18/6/2020

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 الاهرام المصرية

  • التعاون الإسلامي: ضرورة تفعيل الفضاء الإلكتروني لتعزيز التبادل الثقافي لمواجهة كورونا

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 جريدة  فلسطين

·         محدث 45 إصابة في الضفة والقدس.. ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" في فلسطين إلى 745

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  • مسؤولون ومختصون يشيدون بزيارة الوفد الطبي الصيني إلى فلسطين
  • إغلاق منتزه ومطعم بمحافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه بإجراءات السلامة والوقاية
  • وفاة و288 إصابة بكورونا في إسرائيل وقيود على حي العجمي وعرعرة النقب ورهط
  • (محدث 2) كيلة: 4 إصابات جديدة بكورونا بالخليل ورام الله وحصيلة الأربعاء 39
  • استكمال تجهيز مستشفى دورا وإعادة فتح هوغو تشافيز ومركز الرصد لعزل وعلاج مرضى كورونا
  • "حماس" ترفض اتهامات إسرائيل بتهريب أسلحة إلى غزة
  • مسؤولون ومختصون يشيدون بزيارة الوفد الطبي الصيني إلى فلسطين

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القيادي حبيب يدعو لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة خطط الضم

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18 حزيران (يونيو)

  • 1993م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينية ويصيب 15 آخرين في مخيم جباليا بقطاع غزة.
  • 1925م الشريف الحسين بن علي (1856 - 1931) يتوجه إلى منفاه في قبرص بعد رفض بريطانيا السماح له بالإقامة في فلسطين.

 

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