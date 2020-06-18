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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

18 حزيران / يونيو 2020 08:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: حاتم يوسف الرفاتي من منطق الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وذكرت المصادر، أن القوات اقتحمت مدينة قلقيلة، واعتقلت الشاب صهيب وائل شماسنة من جيوس شمال شرق قلقيلية، ومحمود سميح شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

ومن رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سائد الخطيب من قرية المزرعة الغربية في رام الله، والشاب مجد البوشي من حي أم الشرايط.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الشاب أسيد مرعب جاغوب على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من بلدة بيتا شرق المدينة، فيما اعتقلت الشاب حمودة قدورة من مخيم عقبة جبر في أريحا.

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