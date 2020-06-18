رئيس ديوان الفتوى يهنئ أمين عام المجلس الأعلى للقضاء بمنصبه الجديد

غزة- الرأي

استقبل المستشار أشرف فارس الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع في زيارة أجراها الأخير لتهنئته بتولي مهام الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

وحضر اللقاء سعادة المستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا ، و المستشار حسن الهسي قاضي محكمة الاستئناف، و القاضي سوزان عقل، و القاضي أمجد شراب.

من جهته، أكد المستشار سعد على أهمية هذا الموقع الذي يؤدي إلى تكامل المنظومة الإدارية في مرفق القضاء ويخدم رقي و تقدم العمل، مشيراً إلى أهمية وضرورة هذه الخطوة.

من جانبه، شكر المستشار أشرف فارس هذه الزيارة مؤكداً على متانة العلاقة بين مؤسسة القضاء وديوان الفتوى والتشريع وأهمية التعاون المشترك وضرورة التواصل والتوافق في كثير من المهام بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة.