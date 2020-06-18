شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض دام "5" سنوات

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافاً دام خمس سنوات على قطعة أرض تبلغ مساحتها "دونم ونصف".

وذكر النقيب محمد أبو طير رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية أن المواطن (ع. ر) تقدم بشكوى ضد المواطن (ع. ر) بعد خلافهما على قطعة أرض تبلغ مساحتها دونم ونصف وتقع في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وبين أنه وفور استلام الشكوى تم التواصل مع الطرفين للاستماع لأقوالهما وأقوال الشهود ورجال الإصلاح الذين حاولوا إنهاء الخلاف مبكراً، مشيراً إلى أنه تم طرح العديد من الحلول الرضائية.

وأوضح أبو طير أنه تم إنهاء الخلاف ودياً بعد جمع الطرفين وحل كافة الخلافات والمشاحنات التي استمرت لخمسة أعوام، من خلال الاتفاق على دفع مبلغ "11,500" دينار دفعة واحدة، مؤكداً انه تم تسليم المبلغ لصاحب الشكوى حسب الأصول.