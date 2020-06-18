وكالة الرأي الفلسطينية إسعاد الطفولة ينظم لقاءاً نسوياً لتنمية واقع المرأة والطفل في المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعزز تعاونها مع تربية وتعليم رفح وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تُكرم رؤساء اللجان العاملين في مدارس مديريتها وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُخمد حريقاً بمنزل شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض دام "5" سنوات وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ديوان الفتوى يهنئ أمين عام المجلس الأعلى للقضاء بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" توزع أشتال ومستلزمات زراعية في منطقتي الزيتون والشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 5 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالخليل ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدًا
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض دام "5" سنوات

18 حزيران / يونيو 2020 09:02

شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض دام "5" سنوات
شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض دام

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافاً دام خمس سنوات على قطعة أرض تبلغ مساحتها "دونم ونصف".

وذكر النقيب محمد أبو طير رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية أن المواطن (ع. ر) تقدم بشكوى ضد المواطن (ع. ر) بعد خلافهما على قطعة أرض تبلغ مساحتها دونم ونصف وتقع في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وبين أنه وفور استلام الشكوى تم التواصل مع الطرفين للاستماع لأقوالهما وأقوال الشهود ورجال الإصلاح الذين حاولوا إنهاء الخلاف مبكراً، مشيراً إلى أنه تم طرح العديد من الحلول الرضائية.

وأوضح أبو طير أنه تم إنهاء الخلاف ودياً بعد جمع الطرفين وحل كافة الخلافات والمشاحنات التي استمرت لخمسة أعوام، من خلال الاتفاق على دفع مبلغ "11,500" دينار دفعة واحدة، مؤكداً انه تم تسليم المبلغ لصاحب الشكوى حسب الأصول.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إسعاد الطفولة ينظم لقاءاً نسوياً لتنمية واقع المرأة والطفل في المجتمع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟