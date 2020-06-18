تعليم غرب غزة تُكرم رؤساء اللجان العاملين في مدارس مديريتها

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير.

حيث التقى مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي برؤساء اللجان، وقدّم لهم الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة أيام الامتحانات لهذا العام 2020، وحضر التكريم د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأ. حماد النخالة رئيس قسم الامتحانات في المديرية.

وأشاد د.أبوعلي بجهود رؤساء اللجان وتفانيهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة وبأداء كافة العاملين الذين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد؛ مما ساهم في سير الامتحانات بهدوء وانضباط وسهولة ويُسر حيث لم تسجل أي حالة سلبية داخل اللجان، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء الطلبة، مضيفاً أنه لولا تضافر جهود الجميع وإخلاصهم في عملهم لما تكللت العملية بهذا النجاح الباهر، وخص بالذكر الشرطة الفلسطينية التي ساهمت بشكل كبير في حالة الانضباط والهدوء في كافة اللجان.

وقدّم د.أبوعلي شكره للعاملين في مديرية غرب غزة لوقوفهم جنباً إلى جنب مع رؤساء اللجان والعاملين في امتحانات الثانوية العامة، حيث تابعوا سير الامتحانات لحظة بلحظة، وفي ختام اللقاء قدّم د.أبوعلي شهادات الشكر والتقدير لرؤساء اللجان، داعياً الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم.

من ناحية أخرى، شكر رؤساء اللجان هذه اللفتة الطيبة الكريمة من مديرية تعليم غرب غزة والتي تدل على تقدير المديرية لجهود كافة العاملين في الامتحانات.