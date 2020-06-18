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" ثابت" يتفقد دورة "إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية"

18 حزيران / يونيو 2020 09:25

ثابت يتفقد دورة "إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية"
ثابت يتفقد دورة

غزة- الرأي

تفقد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي،  دورة تدريبية نوعية في مجال إعداد مدربين في إدارة الصفوف الافتراضية Google Classroom.

جاء ذلك، بحضور أ. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي, د. علي أبو سعدة مدير المعهد التربوي للتدريب, د. أكرم فروانة رئيس قسم التعليم الإلكتروني, وذلك في مقر المعهد التربوي للتدريب.
وتهدف الدورة إلى تمكين المعلمين من إدارة التعليم عن بعد ضمن العمل التدريسي في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ, وتطوير مهاراتهم في التفاعل مع المنصات الإلكترونية وكيفيه استخدامها في تحفيز الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعليم عن بعد.
وينفذ التدريب فريق التمكين الرقمي بوزارة التعليم، ويعقد بشكل وجاهي في عدة مراكز تابعة للتعليم بغزة، وتستهدف الدورة 80 مدربًا مركزيًا من مشرفين ومديري مدارس ومعلمين بواقع 12 ساعة تدريبية لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يقوم هؤلاء المدربين في وقت لاحق بتدريب جميع معلمي محافظات قطاع غزة في هذا المجال.
وأكد د. ثابت على أهمية هذه الدورة المتخصصة في تطوير مهارات المعلمين وتهيئتهم للتعليم عن بعد بكفاءة واقتدار لتخطي جائحة كورونا، مثمنًا على تميز هذه الدورة بموضوعاتها وبأدواتها وتطبيقاتها, وتؤسس لدورات وبرامج مشابهة لخدمة المعلمين وأبنائنا الطلبة.
وتحدث د. ثابت عن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في ظل جائحة كورونا, وأن الوزارة تُسجل تحولًا مهمًا في مجال التعليم الإلكتروني واستمرار ادخال الحوسبة في ميدان التعليم, مبينًا أن الوزارة عملت على جمع التجارب الفردية لبعض المعلمين وتوحيدها لتطوير وتنظيم العمل في مجال التعليم عن بعد.
وشدد وكيل الوزارة على زيادة توعية الطلبة وأولياء الأمور حول موضوع التعليم عن بعد إلى جانب التعليم الوجاهي, مشيرًا إلى أن الصفوف الافتراضية ستكون جزءًا أساسيًا من مهام عمل المعلم خلال الفترة القادمة والعمل وفق خطط مدروسة وأسس علمية صحيحة ليكون قادرًا على تنفيذها.
مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الدورة، مبينًا أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمساندة والتسهيلات لتطوير هذا العمل الذي نحن بحاجة ماسه له.
وتأتي الدورة التخصصية والحديثة بمتابعة الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، والإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات قسم التعليم الإلكتروني، والمعهد الوطني للتدريب.
 

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