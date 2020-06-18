إغلاق عدة مناطق بالخليل 5 أيام لمنع تفشي "كورونا"

الخليل - الرأي

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، إغلاق مدينة حلحول، وبلدة تفوح، ومنطقة عروض المسجد (محيط مسجد المحسنين) من مدينة الخليل، اغلاقا تاما لمدة خمسة أيام.

وأوضح البكري في بيان صحفي، أن الاغلاق على المناطق المذكورة يستمر حتى مساء يوم الاثنين المقبل، ويسمح فقط بفتح المحلات التموينية والخضار والمخابز والصيدليات.

وحذر المحافظ من أنه سيتم اغلاق المرافق غير الملتزمة بالبروتوكولات والاجراءات الصحية الوقائية.

وأشار إلى أن الصلاة في المساجد في المناطق غير المعلن عن اغلاقها ستكون ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والتعليمات الصادرة من وزارة الاوقاف.

وبين البكري أن هذه الاجراءات الاحترازية والوقائية تهدف إلى منع تفشي فيروس "كورونا"، وجاءت استنادا إلى قرار الرئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ، وتنفيذا لتعلميات رئيس الوزراء محمد اشتية، وبناء على مستجدات الوضع الصحي في المحافظة.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 36 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.