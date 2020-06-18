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الاحتلال يهدم منزلين بالنقب وآخر جنوب بيت لحم

18 حزيران / يونيو 2020 11:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية الزرنوق بالنقب المحتل، وآخر في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين لعائلة الحاج حامد أبو قويدر (86 عاما)، وهما لابنيه محمد وعبد أبو قويدر في قرية الزرنوق، مسلوبة الاعتراف.

وذكرت المصادر، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت خربة علياء في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهدمت منزلا مكونا من غرفتين ومطبخ مسقوف بالحديد المصفح يعود للمواطن سمير أحمد صلاح، بحجة عدم الترخيص.

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