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"الاتصالات "تطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

18 حزيران / يونيو 2020 02:46

"الاتصالات "تطلق نظام حوسبة المواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إصدار النظام المحسوب للمواقع الراديوية للشبكات اللاسلكية حيث يأتي هذا الإصدار تطبيقًا لخطة الوزارة لعام 2020م ولتوفير ونشر خدمات الانترنت اللاسلكي بما يعزز الاستخدام العادل والأمثل لمورد الطيف الترددي وكذلك يحسن عملية اختيار أماكن المواقع الراديوية المناسبة للشبكات اللاسلكية.

وأوضحت الوزارة  أنه تم حوسبة جميع الإجراءات الخاصة بخدمات الواي فاي و الواي ماكس ووصلات المايكروويف وتم ربطها ببرنامج تسجيل الشركات الإلكتروني وذلك في إطار توحيد الجهود وتسهيل الاجراءات على الشركات ذات العلاقة.

وبينت الوزارة أن النظام المحوسب يعد خطوة مهمة باتجاه ضبط وتنظيم الطيف الترددي وتوسيع انتشار الشبكات، ويتوقع منه أن يؤدي دورا رئيسيا في الحد من التشويش وتنظيم استخدام الترددات.

وأشارت الوزارة أن هذه الخدمات تراعي كافة الإجراءات القانونية وفقا لقانون المعاملات الالكترونية لعام 2013م وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة البيانات، وخصوصية المعلومات والحسابات المالية.

وتدعو الوزارة جميع من يمتلك المواقع الراديوية من شركات أو أفراد للتسجيل من خلال الرابط:

http://eservices.gov.ps/itc/c_licenseOrdered/viewLicensesOrders

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