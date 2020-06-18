التعليم: اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة تنهي اجتماعاتها التقييمية

غزة- الرأي

أنهت اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم العالي، برئاسة وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت اليوم الخميس ، آخر اجتماعتها الخاصة بتقييم ومتابعة الامتحانات من جميع جوانبها.

وقدّم أعضاء اللجنة تقاريرهم النهائية في ما يتعلق بتقييم الآداء الميداني وسير العمل في جميع المحافظات، وجرى مناقشة موسعة للامتحانات من كافة تفاصيلها والإشادة بالإجراءات المهنية والدقيقة المتبعة.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجميع العاملين في الامتحانات من موظفين ومشرفين ومديري مدارس ومعلمين في الوزارة والمدارس والمديريات، مؤكداً أنهم بذلوا الجهد والاخلاص من أجل انجاح هذا العمل الوطني الكبير وهو امتحانات الثانوية العامة ، كما قّدم الشكر الكبير لوزارتي الداخلية والصحة والأسرة الفلسطينية وجميع من ساهم في هذا الإنجاز الوطني.

وتمنى وكيل الوزارة النجاح والتوفيق والتميز لجميع لطلبتنا.