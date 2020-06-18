الصحة في غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

غزة- الرأي:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 49 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي اليوم الخميس 18 يونيو 2020، إن عدد الحالات المؤكدة بلغ 72 حالة، فيما شفي منها 45 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (الموجبة) 26 حالة، عدا عن حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة "إنه تم إجراء 49 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه 12،000 عينة، منها 11،928 عينة سلبية و72 حالة إيجابية".