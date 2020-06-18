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وفق الاجراءات الوقائية

"الاقتصاد" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة

18 حزيران / يونيو 2020 03:04

"الاقتصاد" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة

غزة- الرأي

أعلنت  وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، السماح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية والاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حال استيراد سلع مستخدمة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة إن وكيل الوزارة د. رشدي وادي أصدر قرار إداري رقم 48 لسنه 2020، بشأن السماح بإدخال واستيراد السخانات الشمسية والواح المرايا الشمسية المستخدمة.

وبين القرار أنه يجب حجز البضائع لمدة 24 ساعة، ورش السخانات من الخارج بمادة الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون، على أن يتم في اليوم الثاني غسل جميع السخانات من الخارج بالماء والصابون.

وأشار القرار انه يجب على العمال ارتداء الواقيات الشخصية وكفات شديدة التحمل ومرايل واقية وكمامات وواقي للوجه والعينين أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير.

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