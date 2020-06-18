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"نتنياهو" يتعهد بتمرير قانون الضم خلال أيام رغم "غانتس"

18 حزيران / يونيو 2020 03:23

20200516082049
20200516082049

فلسطين المحتلة - الرأي

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بتمرير مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القريبة حتى لو رفض وزير جيشه بيني غانتس وتحالفه دعم المخطط

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن نتنياهو قوله في أحاديث مغلقة إنه سيمرر قرار الضم في الحكومة حتى لو عارضه حزب غانتس، حيث سيتم تمرير القانون بأغلبية صوت واحد، وهو الوزير يوعاز هنذل، إذ أعلن عن دعمه الضم حتى لو عارضه غانتس.

في حين لا يلزم قانون الاحتلال العودة للكنيست للحصول على موافقة الأغلبية لخطوة الضم، إذ لا ينوي نتنياهو عرض مشروع قانون الضم على الكنيست

كما ربط نتنياهو بين معارضة تحالف غانتس لخطة الضم بشكلها الحالي وبين الذهاب نحو انتخابات جديدة، وعاد للتذكير بالانتخابات أكثر من مرة هذا الأسبوع، في إشارة لوجود خلافات جوهرية داخل الائتلاف الحكومي.

بينما التقى نتنياهو قبل أيام السفير الأمريكي في الكيان ديفيد فريدمان وحمّله خرائط جديدة للضم لا تتوافق مع الخرائط الأمريكية؛ لإطلاع الادارة الأمريكية عليها.

وقالت الصحيفة إنه "إذا حصل نتنياهو على ضوء أخضر لأي من الخرائط فسيتوجه نحو الضم بكل قوة".

كما نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله هذا الأسبوع في أحاديث مغلقة إنه لا ينوي انتظار موقف تحالف غانتس إلى الأبد وأنه سيمرر المشروع بالسرعة الممكنة.

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