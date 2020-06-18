وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة قرارات بعددخول الضفة موجة ثانية من جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل اعتقال 269 فلسطينياً من غزة بينهم أسيرتيْن وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو" يتعهد بتمرير قانون الضم خلال أيام رغم "غانتس" وكالة الرأي الفلسطينية " النحال" يدعو لإعادة ترتيب أولويات المبادرات والاهتمام بالجمهور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ دورة تدريبية لمدربي التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة تنهي اجتماعاتها التقييمية
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال

18 حزيران / يونيو 2020 03:30

التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال
التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال

غزة- الرأي

كرم مدير التربية و التعليم – شمال غزة أ. نبيل أحمد العرابيد رؤساء لجان الثانوية اليوم الخميس في مكتبه، حيث كان في استقبالهم وفد رفيع من سلك التعليم ضم كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة و مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، رئيس قسم العلاقات العامة و الإعلام أ. اسماعيل البياري و رئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو.

وفي بداية حديثه، رحب أ. العرابيد بالجميع شاكراً إياهم على كل ما بذلوه من جهد في إنجاح سير عملية الامتحانات.

وفي معرض حديثه، عبر أ. العرابيد عن ارتياحه من انضباط اللجان بشكل واضح و ملموس و الهدوء الذي عزز من نجاح العملية برمتها.

هذا و في نهاية اللقاء، قدم مدير التربية الشهادات التقديرية للجميع، متمنياً لهم مزيداً من التقدم و النجاح و دوام الصحة و العافية.

التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال 104163235_2732124007072168_1663222070026397454_n 104114569_1386888958366723_3666778938637459006_n 83093220_606862693552460_2968959045280456056_n 84048183_756325305177032_7756722537977984215_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة خطة "الضم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟