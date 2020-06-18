التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال

غزة- الرأي

كرم مدير التربية و التعليم – شمال غزة أ. نبيل أحمد العرابيد رؤساء لجان الثانوية اليوم الخميس في مكتبه، حيث كان في استقبالهم وفد رفيع من سلك التعليم ضم كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة و مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، رئيس قسم العلاقات العامة و الإعلام أ. اسماعيل البياري و رئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو.

وفي بداية حديثه، رحب أ. العرابيد بالجميع شاكراً إياهم على كل ما بذلوه من جهد في إنجاح سير عملية الامتحانات.

وفي معرض حديثه، عبر أ. العرابيد عن ارتياحه من انضباط اللجان بشكل واضح و ملموس و الهدوء الذي عزز من نجاح العملية برمتها.

هذا و في نهاية اللقاء، قدم مدير التربية الشهادات التقديرية للجميع، متمنياً لهم مزيداً من التقدم و النجاح و دوام الصحة و العافية.