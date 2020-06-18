الاحتلال يواصل اعتقال 269 فلسطينياً من غزة بينهم أسيرتيْن

فلسطين المحتلة - الرأي

قال المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن (269) أسيرًا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يشكلون نحو (6%) من إجمالي الأسرى في السجون.

وذكر فروانة في بيان تلقته وكالة الرأي الخميس، أن الغالبية العظمى من أسرى غزة يحتجزون في سجون الجنوب (النقب، نفحة، ريمون)، بينهم أسيرتين.

وأضاف أن (28) أسيراً من أسرى القطاع يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأن الأسير حسن عبد الرحمن سلامة المعتقل منذ 17آيار/1996 هو الأعلى حكمًا من بين أسرى غزة، حيث صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (48) مرة، بالإضافة إلى (20) عاما.

وأوضح أن الأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر (81 عاما) هو أكبرهم وأكبر الأسرى سنا ويُطلق عليه الفلسطينيون "شيخ الأسرى.

وأشار إلى أن (54) آخرين يقضون أحكامًا بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 20-وأقل من مؤبد.

ولفت إلى أن قائمة عمداء الأسرى وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، تتضمن (6) أسرى. وأن اثنين من هؤلاء مضى على اعتقالهما أكثر من 25سنة، فيما يُعتبر الأسير ضياء الفالوجي المعتقل منذ ما قبل "أوسلو" في 12 أكتوبر1992هو الأقدم، ويُطلق عليه عميد أسرى قطاع غزة

وحسب فروانة، فإن أسرى القطاع يعانون كباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من سوء ظروف الاحتجاز وقسوة المعاملة وتعمد الاهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية الكافية والعلاج اللازم لهم.

ونوه إلى معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة جراء توقف زيارات الأهل منذ أكثر من 3شهور بسبب "كورونا" وعدم توفير بدائل ملائمة ومناسبة تتيح لهم التواصل مع أسرهم، مما يفاقم من معاناة الطرفين ويزيد من حالة القلق لدى كل طرف على الآخر.