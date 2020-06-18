تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، إدارة شرطة محافظة خان يونس والمكلفين بمتابعة تأمين امتحانات ولجان الثانوية العامة من جهاز الشرطة.

جاء ذلك في مبنى المحافظة بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وكان في استقبالهم العقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة محافظة خان يونس، والمقدم وائل عبيد مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات ومنسق تأمين امتحانات ولجان الثانوية العامة في جهاز الشرطة، ونخبة من العقداء.

وشكر أ. الفرا جهود الشرطة الفلسطينية في تأمين الامتحانات وحفظ الانضباط في محيط اللجان، وتمنى أن نجتمع جميعاً في عرس التميز وقد حققت خان يونس أفضل النتائج على مستوى الوطن.

ومن جانبه أكد العقيد الغلبان جهوزية الشرطة والداخلية بشكل عام لخدمة المسيرة التعليمية.