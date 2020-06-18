وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة قرارات بعددخول الضفة موجة ثانية من جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل اعتقال 269 فلسطينياً من غزة بينهم أسيرتيْن وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم رؤساء لجان الثانوية العامة في مديرية التربية وتعليم الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "نتنياهو" يتعهد بتمرير قانون الضم خلال أيام رغم "غانتس" وكالة الرأي الفلسطينية " النحال" يدعو لإعادة ترتيب أولويات المبادرات والاهتمام بالجمهور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ دورة تدريبية لمدربي التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في غزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة تنهي اجتماعاتها التقييمية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس

18 حزيران / يونيو 2020 03:40

تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس
تعليم خان يونس يكرّم إدارة شرطة محافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، إدارة شرطة محافظة خان يونس والمكلفين بمتابعة تأمين امتحانات ولجان الثانوية العامة من جهاز الشرطة.

جاء ذلك في مبنى المحافظة بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، وكان في استقبالهم العقيد عماد الغلبان نائب مدير شرطة محافظة خان يونس، والمقدم وائل عبيد مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات ومنسق تأمين امتحانات ولجان الثانوية العامة في جهاز الشرطة، ونخبة من العقداء.

وشكر أ. الفرا جهود الشرطة الفلسطينية في تأمين الامتحانات وحفظ الانضباط في محيط اللجان، وتمنى أن نجتمع جميعاً في عرس التميز وقد حققت خان يونس أفضل النتائج على مستوى الوطن.

ومن جانبه أكد العقيد الغلبان جهوزية الشرطة والداخلية بشكل عام لخدمة المسيرة التعليمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يدعون لتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة خطة "الضم"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟