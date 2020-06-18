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لدورها في إنجاح العملية التعليمية

تعليم شمال غزة تثمن دور جهاز شرطة محافظة الشمال

18 حزيران / يونيو 2020 03:44

تعليم شمال غزة تثمن دور جهاز شرطة محافظة الشمال
تعليم شمال غزة تثمن دور جهاز شرطة محافظة الشمال

غزة- الرأي

التقى مدير التربية و التعليم – شمال غزة أ. نبيل أحمد العرابيد في مكتبه مدير شرطة محافطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة و مساعديه و معه وفدٌ رفيع من سلك التعليم ضم كل من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة و مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب.

وجاء هذا اللقاء تقديراً لجهود جهاز الشرطة و ما تقدمه دائما في إنجاح العملية التعليمية طول العام، حيث قدم المدير أ. العرابيد خالص شكره للأخوة في جهاز الشرطة من ضبط النظام و توفير الأمن و الأمان لجميع مدارس مديرية التربية و التعليم – شمال غزة.

كما و ثمن أ. العرابيد الجهود المبذولة التي بُذلت أيضا في امتحان الثانوية العامة لهذا العام 2020 من تسيير الآليات لتأمين عملية استلام و تسليم أسئلة الامتحانات و حراسة لجان الامتحانات و لما قدموه مشكورين من أمور و أشياء لوجيستية للعاملين في امتحانات الثانوية العامة و المديرية.

هذا و في نهاية اللقاء، تفقد الطرفان لجان الثانوية العاملين معربين عن تواصل العلاقات و الجهود المستمرة في إنجاح العملية التعليمية التربوية في محافظة شمال غزة.

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