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خدمات الطفولة تستأنف أنشطتها التثقيفية والصحية للنساء بشرق غزة

18 حزيران / يونيو 2020 04:04

خدمات الطفولة تستأنف أنشطتها التثقيفية والصحية للنساء بشرق غزة
خدمات الطفولة تستأنف أنشطتها التثقيفية والصحية للنساء بشرق غزة

غزة- الرأي

استأنفت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، مساء أمس الأربعاء اللقاءات التثقيفية والصحية لفئة النساء في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، حيث نظمت أولى اللقاءات الخاصة بهن والتي بعنوان " كيف نحمي أنفسنا من خطر الأمراض المختلفة " .

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من خدمات الطفولة، أن عمل الجمعية سوف يٌستأنف وفق الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا بناءاً على تعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، حفاظاً على سلامة النساء .

وأشارت المدهون، إلى أن سلسلة اللقاءات التي تم إفتتاحها هي عبارة عن محاضرات توعوية وتثقيفية لافادة النساء والحفاظ على منازلهن، معربةً عن شكرها للنساء اللتي إلتزمن بالحضور وحرصن على التفاعل الإيجابي مع المحاضرين.

جدير بالذكر أن خدمات الطفولة ستفتتح سلسلة أنشطة متنوعة للأطفال مطلع الأسبوع المقبل

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