الدفاع المدني يستقبل وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

غزة- الرأي

استقبلت المديرية العامة الدفاع المدني، بمقرها جنوب مدينة غزة، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتسلّم أدوات للإطفاء، ومواد طبية ومعقمات للوقاية من فيروس كورونا.

وكان في استقبال وفد الصليب الأحمر كلّ من مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ونائبه العميد محمد العطار، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات، في حين ضم وفد الصليب الأحمر كلاً من "ديانا ستوكلين" نائبة مدير البعثة في غزة، ومنسق اللجنة يعقوب الغلاييني.

بدوره، رحب اللواء شاهين بالوفد الزائر، مُشيداً بدور "اللجنة الدولية" في دعم وإسناد الدفاع المدني كجهاز خدماتي إغاثي للمواطنين في غزة.

وقال "شاهين" إن الدفاع المدني يعاني من عجز كبير في الإمكانيات والمعدات، بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 14 عاماً، لافتاً إلى ضرورة إمداده بالإمكانات والمتطلبات الضرورية من أجل مواصلة عمله في إسناد المواطنين وتقديم الخدمة الإغاثية لهم.

وأشار إلى أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمُقدرات الدفاع المدني أثناء عدوانه على قطاع غزة خلال السنوات السابقة، ومنعه إدخال المعدات والآليات اللازمة للإطفاء والإنقاذ، أثّرا بشكل كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعا مدير عام الدفاع المدني سائر المؤسسات الدولية والإنسانية إلى المبادرة بتقديم المساعدات اللازمة للجهاز، بما يمكنه من القيام بعمله الإنساني بالشكل المطلوب.

من جانبها، أعربت السيدة "ستوكلين" عن تقديرها لجهود الدفاع المدني وعمله الإغاثي والإنساني، مشيرةً إلى ضرورة استمرار دعمه وسدّ احتياجاته اللازمة.

وأكدت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى جاهدة من أجل إدراج الاحتياجات المطلوبة للدفاع المدني ضمن موازنتها للعام القادم 2021.

وتسلّمت قيادة الدفاع المدني من وفد "الصليب الأحمر" مجموعة أدوات خاصة بأطقم الإطفاء، إلى جانب مواد طبية تستخدم في الإغاثة والتعقيم.