الاحتلال يُبعد أحد حراس الأقصى ويستدعي آخرين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن الحارس فادي عليان، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

وتسلَّم الحارس عليان استدعاء من مخابرات الاحتلال للمثول أمامها بعد أسبوع، قبل إخلاء سبيله.

وحررت شرطة الاحتلال مخالفة بقيمة ٢٠٠ شيكل بحق الحارس بذريعة عدم لبسه الكمامة.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس فادي عليان أثناء عمله في ساحات المسجد الأقصى.

في السياق، استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في إقليم القدس شادي مطور للتحقيق.

كما استدعت كلًا من الشبان أنور سامي عبيد، محمد أيمن عبيد، محمد عصمت عبيد، من قرية العيسوية بالقدس المحتلة؛ للتحقيق معهم اليوم في غرف ٤ بمركز المسكوبية.

وتسلّم الشاب آدم شفيق عبيد (٢٠عامًا) استدعاء للتحقيق من قبل ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في قرية العيسوية.