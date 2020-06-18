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10 إصابات باعتداء لقوات الاحتلال على فلسطينيين بسلوان

18 حزيران / يونيو 2020 09:10

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فلسطين المحتلة - الرأي

أُصيب نحو عشرة فلسطينيين خلال محاولتهم الدفاع عن أرضهم ومنع أعمال ما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال الإسرائيلي فيها.

وقالت مصادر محلية إن طواقم من “سلطة الطبيعة” الإسرائيلية اقتحمت أرض محمد العباسي “الأشقر” في واد الربابة ببلدة سلوان، ومعهم جرافة لعمل سلاسل حول الأرض.

وأضافت أن التسعيني "العباسي" حاول برفقة أبنائه وأحفاده منع هذه الأعمال إلا أن أحد طواقم الطبيعة اعتدى عليهم برش غاز الفلفل في وجوههم، ما أدى إلى إصابتهم.

وأكدت أن نحو عشرة فلسطينيين أُصيبوا بهذا الاعتداء، حيث تم نقلهم للعلاج في إحدى المشافي.

وقالت إن “سلطة الطبيعة” حضرت اليوم خلافًا لقرار المحكمة الذي يمنعهم من العمل في الأرض، لكنهم حضروا أمس بقرار جديد منها ومفاجئ لنا بتعشيبها وتنظيفها فقط.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال تعدّوا اليوم على الأرض وأصحابها وعلى قرار المحكمة أيضًا حيث اقتحموها بهدف بناء سلاسل فيها.

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