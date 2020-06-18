جبر وشاح ينفي لـ"الرأي" الاعتداء على والدته

غزة- الرأي:

نفى جبر وشاح مساء الخميس، اعتداء عناصر الشرطة بالضرب على والدته، بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال وشاح في حديثه لمراسل "وكالة الرأي": "لم يتم الاعتداء على والدتي ولكن كان هناك سوء تقدير للموقف خلال انفاذ القانون".

بدورها، استنكرت الشرطة الفلسطينية في غزة ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة "أم جبر وشاح"، وتوقيف ابنها المناضل جبر، حيث نفت ذلك جملة وتفصيلاً.

وأوضحت الشرطة في تصريح لها، أن أفراد من طواقمها نفذوا، اليوم الخميس، قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف.

وأضافت "تم تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأخ "جبر وشاح" الذي نُكنّ كامل الاحترام والتقدير لتضحياته، وتضحيات والدته المجاهدة، والذي كان على علمٍ كامل بقرار الإزالة وموعد تنفيذه".

واستهجنت الشرطة محاولات بعض المُغرضين قلب الحقيقة، ونشر شائعات وأكاذيب، واستغلال تنفيذ قرار إزالة التعديات لحسابات فئوية ضيقة لا تخدم مصلحة شعبنا.