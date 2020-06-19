زيدان: ريال مدريد استحق الفوز على فالنسيا.. وسعيد بعودة أسينسيو

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، أن لاعبيه استحقوا الفوز على فريق فالنسيا، بثلاثية نظيفة، وحصد النقاط الثلاث للمباراة، التى جمعتهما على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، بعد أن عادت منافسات الليجا بعد توقف طويل، دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال زيدان، فى المؤتمر الصحفى، عقب نهاية المباراة:"سعيد بالأداء الذى قدمه اللاعبين طوال المباراة، واستحقينا الفوز عن جدارة، وعندما نكون فى قمة تركيزنا، فمن الصعب على أى فريق هزيمتنا".

أضاف زيزو: "حصدنا 3 نقاط مهمة جدا، أمام خصم كبير بحجم فريق فالنسيا، لقد عانينا فى الشوط الأول أمامهم، لأنهم لعبوا بطريقة جيدة، ولكننا فى الشوط الثانى كنا الأفضل فى كل شئ".

وعن عودة النجم الشاب أسينسيو، قال المدرب الفرنسي،:"نحن سعداء بؤيته فى الملعب بعد غياب طويل، بسبب الإصابة، ولقد سجل هدفا فى أول مباراة بعد العودة، أن سعيد جدا بعودته الرائعة".

وأشاد زيدان، بهدف بنزيما الثالث، فى مرمى فالنسيا، قائلا:"هدف بنزيما، لوحة فنية فى كرة القدم، كرة على الطاير، مع مرواغة لاعب فالنسيا، وقبل أن تسقط أرضا، سددها بطريقة رائعة فى الشباك".

وعن مواجهة برشلونة وإشبيلية، تحدث زيدان قائلا:"سأشاهد المباراة، ولكن لا أعتقد بأن برشلونة سوف يتعثر".

واختتم مدرب الملكى، حديثه قائلا:"لدينا مباراة قوية يوم الأحد المقبل أمام فريق ريال سوسيداد، علينا أن نسعد بفوزنا فى مباراة الليلة، قبل الاستعداد للمواجهة المقبلة".