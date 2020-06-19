ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فى الدوري الإسباني

تغلب فريق ريال مدريد، على ضيفه فريق فالنسيا، بنتيجة 3 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تضامن لاعبو ريال مدريد وفالنسيا مع كارلوس أونزوى، مساعد لويس إنريكى، المدير الفنى السابق لفريق برشلونة، قبل إنطلاق المباراة، الذى أعلن عن إصابته بمرض عصبى، لن يبقيه على الحياة أكثر من 4 سنوات، وقام كل من سيرجيو راموس ودانييل باريخو، قائدى ريال مدريد وفالنسيا، برفع قميص مكتوب عليه:" عمر طويل، خوان كارلوس أونزوى، كرة القدم معك".

أهداف الريال ضد فالنسيا



سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول، الذى رفضت خلاله تقنية الفيديو "فار"، احتساب هدف سجله رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، فى شباك فريق ريال مدريد، بالدقيقة 21 من زمن اللقاء، بداعى وجود تسلل.



لكن فى الشوط الثانى، نجح ريال مدريد، فى قلب الطاولة على فالنسيا بتسجيله 3 أهداف، بدأها كريم بنزيما، فى الدقيقة 60، من تمريرة من النجم البلحيكي إيدن هازارد، وأضاف العائد من الإصابة ماركو أسينسيو الهدف الثانى، فى الدقيقة 74، بعد 31 ثانية فقط من دخوله بديلا، لفيدى فالفيردى.

وعاد بنزيما، ليعزز من تقدم الملكى، بالهدف الثالث، فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، ليصبح خامس هدافى ريال مدريد، عبر تاريخه، برصيد 243 هدفا، متخطيا النجم المجرى السابق بوشكاش، برصيد 242 هدفا، وتعرض لاعب فالنسيا الكورى الجنوبى، لى كانغ لى، للطرد المباشر فى الدقيقة 89.

ترتيب الدوري الاسباني



بهذ الفوز رفع ريال مدريد، رصيده للنقطة 62 فى المركز الثانى، متأخرا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، بينما توقف رصيد فالنسيا، عند 43 فى المركز الثامن.