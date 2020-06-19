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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2535) الجمعة 19/6/2020
أخبار فلسطينية
حماس: زيارة رئيس الموساد لعواصم عربية جريمة وخنجر في ظهر الشعب الفلسطيني
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني مواجهة تهديد إسرائيل بالضم
وزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا
الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل
لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
"حماس" تزور السفير التركي في لبنان
أخبار إسرائيلية
رسالة أمريكية لحكومة الاحتلال: «صفقة القرن» لن تطبّق دون تفاهمات بين «الليكود» و«أزرق…
تقرير: خلافات بين نتنياهو وجانتس وراء توقف اتصالات إسرائيل وأمريكا بشأن خطة الضم
إسرائيل تستقبل موجة هجرة يهودية جديدة بالآلاف بعد “كورونا”
يديعوت: الجيش الإسرائيلي يبدأ استعدادات "لعبة الحرب" لموجهة آثار الضم
مصادر إسرائيلية: فرصة صفقة تبادل أسرى مع حماس تتبدد
اخبار دولية
أميركا توقف محادثات «الضم» بانتظار توافق إسرائيلي
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة «إسرائيل»
روسيا تُكذّب تسريبات «إسرائيلية» حول دولة فلسطين
الجامعة العربية: التعليم الفلسطيني يظل دائما في دائرة الاستهداف والتحريض الإسرائيلي
كوشنر منح غانتس قوة وضعت نتنياهو بورطة
الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا مع إسرائيل ستتأثر سلبا اذا شرعت بقرار الضم
أخبار عربية
وزير خارجية الأردن يعتبر أن التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية “خطر…
ضغط أردني لمنع الخطة الإسرائيلية... واستئناف المفاوضات
عَمان وأبوظبي والمنامة تعلن رفضها لضم اسرائيل أراض في الضفة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أحاديث خاصة لـ «القدس العربي»: مثقفون فلسطينيون يشرحون دعوتهم لإعادة بناء منظمة التحرير وصب مضامين جديدة فيها وديع عواودة
الموجة الثانية من “كورونا” تضرب فلسطين بقوة.. عشرات الإصابات خلال 48 ساعة والجهات…
القوات “المستعربة” تنفذ حملات خطف والإحتلال يعتقل حارسا من الأقصى والمستوطنون يحرقون الأراضي…
الفلسطينيون يطلقون أولى فعاليات “المقاومة الشعبية” لإسقاط مخطط الضم الاثنين المقبل في الأغوار
حماس تعلن جاهزيتها للتعامل مع مبادرة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة
الشرق الأوسط
جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»
أميركا توقف محادثات «الضم» بانتظار توافق إسرائيلي
مخاوف من موجة ثانية للجائحة في فلسطين
الخليج الإماراتية
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد الحراس
41 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين
الأهرام المصرية
فلسطين تعلن دخولها في موجة ثانية من جائحة «كورونا»
الشروق المصرية
وزير الخارجية الأردني يؤكد من رام الله على معارضة مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية
تقرير: جانتس يعارض ضم أراض بها كثافة من السكان الفلسطينيين
158 مستوطنا يقتحمون «الأقصى» بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
كهرباء متقطعة للفلسطينيين بجبل المكبر
الاتحاد الأوروبي: قرار الضم غير قابل للتفاوض وسيحمل عواقب وخيمة
لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة
الشرق القطرية
158 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بالضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
غزة.. تعافي 11 حالة من مصابي كورونا
10إصابات بكورونا في الضفة يرفع حصيلة اليوم لـ 44
وفاة جديدة بكورونا لفلسطيني في أمريكا يرفع الحصيلة لـ 145
146وفاة و2103 إصابة و1212 حالة تعافي في صفوف جالياتنا
الضفة الغربية تواجه موجة جديدة من كورونا
"الجبهة الشعبية" تندد بمنح "ليفني" جائزة دولية
هيئة الأسرى: تخفيض الاداري للأسيرين جعارة وزهران
الكتلة الإسلامية تدعو للمشاركة في فعاليات التصدي لـ"خطة الضم"
الصفدي: خطة "الضم" الإسرائيلية تنسف أُسس عملية السلام
القدس المحلية
ورقة موقف إسرائيلية: الوقت الحاضر الأنسب لتنفيذ خطة الضم
نحو 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم
استئناف أوامر الحبس بالقضايا الجزائية والتنفيذية بغزة
إرتفاع عدد إصابات الخميس بكورونا إلى 50 حالة
إثر تفشي كورونا.. إغلاق 44 مسجداً بالخليل وبيت لحم والأوقاف تدعو المسنين للصلاة في المنازل
لجنة التحقيق بأحداث بيت لحم تُصدر توصياتها
مدير الصحة: جميع عينات مخالطي المصابين بكورونا في رام الله والبيرة "سلبية"
الإحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قرى في رام الله ونابلس
تجديد الإداري للأسير عمرو الفار
الحياة الجديدة
"العليا الإسرائيلية" تمهل مقدسيا حتى الأحد المقبل لهدم منزله ذاتيا
قرار رئاسي بإعفاء المواطنين جزئياً من رسوم تراخيص وزارة النقل والمواصلات
الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني في رام الله
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب في القدس
الأيام
»وزير الخارجية الاردني يزور رام الله
»"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات وترفع توصياتها للحكومة بعد قفزة في إصابات كورونا
»يوسف بني عودة.. يحرس ونحلاته سهل البقيعة
»"الخارجية" الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة...
»نتنياهو يتجه لتنفيذ الضم على مرحلتين والبدء بضمّ 10% من مساحة الضفة
»الاتحاد الأوروبي: جهود تبذل لمنع تنفيذ مخطط الضم
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم
الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" بالقدس من التواصل مع السلطة
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا لمدانين بجرائم فساد
الكتلة الإسلامية تدعو للمشاركة في فعاليات التصدي لـ"خطة الضم"
هيئة الأسرى: تخفيض الاداري للأسيرين جعارة وزهران
اشتية يبحث مع اليونان مواجهة التهديد الإسرائيلي بالضم
الاحتلال يبعد الحارس عليان عن الأقصى ويستدعي آخرين
المطالبة بتشكيل لجنة وطنية موسعة لمواجهة خطة الضم
وزارة الصحة تصدر سلسلة قرارات لمواجهة تفشي كورونا
الاحتلال يستدعي 4 مقدسيين للتحقيق بينهم أمين سر "فتح"
لقاء لمناقشة آليات التصدي لمصادرة أراض بقلقيلية
وكالة الرأي الفلسطينية
جبر وشاح ينفي لـ"الرأي" الاعتداء على والدته
10 إصابات باعتداء لقوات الاحتلال على فلسطينيين بسلوان
الاحتلال يُبعد أحد حراس الأقصى ويستدعي آخرين
الشرطة تنفي بشدة الاعتداء على الحاجة "وشاح" في البريج
تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس
الصحة: تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا في غزة
19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وجنوبها
"الاقتصاد" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة
فلسطين اليوم
د. القططي: مشروع الضم جزء من صفقة ترامب نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية
محدث: 34 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين اليوم
مجلس الإفتاء الأعلى يُحذر من سلب أي شبر من الأراضي الفلسطينية
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل
توتر في سجن "عوفر" وخطوات احتجاجية بدءا من صباح الغد
بوريل: في حال قامت بضم أراض محتلة ستتأثر علاقاتنا مع "إسرائيل"
وزارة التنمية تصدر توضيحًا حول مساعدات "وقفة عز" لبعض الفئات
الاحتلال يمهل مقدسيًا حتى الأحد المقبل لهدم منزله بنفسه
الاحتلال يواصل اعتقال الأسيرتين حمادة وحشيمة
قرار بإعفاء المواطنين من 25% من رسوم تراخيص وزارة النقل والمواصلات
الحكم السجن على متهم بالتزوير وإساءة الأمانة
الاحتلال يهدم منزل مواطن فلسطيني في الخضر
الحكم 15 عاماً على متهمين بالفساد بينهم مسؤول كبير وامراة
بالصور الصحة تغلق مستشفى نابلس بعد اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا بداخلها
سما نيوز
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 50 إصابة
ردا على اتهام جون بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"
غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج
فتح توجه نداءً مصيريا لابنائها والشعب الفلسطيني ...
تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأردني..
اجتماع أوروبي لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية
"التنمية الاجتماعية" توضح بشأن المساعدة المقدمة للعاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال
الصحة العالمية تتوقع توفير ملياري جرعة من لقاح كورونا نهاية العام المقبل
سلوان: 10 إصابات باعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي
المحكمة العليا تلغي قرار ترامب رفع الحماية عن مئات آلاف المهاجرين الشباب
"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق
معايعة تشارك باجتماع مجلس وزراء السياحة العرب
"جرائم الفساد" تدين متهما بالتزوير وإساءة الأمانة وتقضي بحبسه سنتين
عرب 48
50 إصابة جديدة بكورونا في الضفّة والقدس المُحتلّتين الخميس
الصّفدي: الضم يعني اختيار إسرائيل الصراع بدل السلام
الصحة الفلسطينيّة تصدر سلسلة قرارات لمواجهة كورونا
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد الحراس
وكالة وفا
طوباس على بعد خطوة من الصعود لدوري المحترفين .
صيدم يكرم سفيرة فنلندا ومديرة التعاون التنموي ...
نادي الأسير: اعتداء حماس على أم جبر وشاح اعتد ...
بناء على طلب فلسطين: اجتماع أوروبي لمناقشة خط .
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 حزيران (يونيو)
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حي جيلو ما أدى إلى مقتل 22إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤوليتها عن العملية.
- 1981م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (187) الذي يدين الغارة الجوية الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي، ويعتبر ذلك خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السلوك الدولي.
- 1939م مصرع ثمانية وسبعين فلسطينياً وإصابة مائة وأربعة وعشرين آخرين في حادث انفجار لغم، زرعه أفراد من منظمة الأرغون الصهيونية الإرهابية في سوق مدينة حيفا.
- 1930م لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس عصبة الأمم للتحقيق في حقوق العرب واليهود في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك) تصل إلى مدينة القدس وتقيم فيها شهراً كاملاً. وقد عقدت 23 جلسة واستمعت بالإضافة إلى ممثلي الطرفين إلى 52شاهداً منهم 21يهودياً و30 عربياً، واطلعت على 61وثيقة (35 وثيقة يهودية، و26 وثيقة عربية).