غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2535) الجمعة 19/6/2020

أخبار فلسطينية﻿

حماس: زيارة رئيس الموساد لعواصم عربية جريمة وخنجر في ظهر الشعب الفلسطيني

رئيس وزراء فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني مواجهة تهديد إسرائيل بالضم

وزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

أخبار إسرائيلية

رسالة أمريكية لحكومة الاحتلال: «صفقة القرن» لن تطبّق دون تفاهمات بين «الليكود» و«أزرق …

تقرير: خلافات بين نتنياهو وجانتس وراء توقف اتصالات إسرائيل وأمريكا بشأن خطة الضم

يديعوت: الجيش الإسرائيلي يبدأ استعدادات "لعبة الحرب" لموجهة آثار الضم

مصادر إسرائيلية: فرصة صفقة تبادل أسرى مع حماس تتبدد

اخبار دولية

«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة «إسرائيل»

روسيا تُكذّب تسريبات «إسرائيلية» حول دولة فلسطين

الجامعة العربية: التعليم الفلسطيني يظل دائما في دائرة الاستهداف والتحريض الإسرائيلي

أخبار عربية

… وزير خارجية الأردن يعتبر أن التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية “خطر

ضغط أردني لمنع الخطة الإسرائيلية... واستئناف المفاوضات

عَمان وأبوظبي والمنامة تعلن رفضها لضم اسرائيل أراض في الضفة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أحاديث خاصة لـ «القدس العربي»: مثقفون فلسطينيون يشرحون دعوتهم لإعادة بناء منظمة التحرير وصب مضامين جديدة فيها وديع عواودة

الموجة الثانية من “كورونا” تضرب فلسطين بقوة.. عشرات الإصابات خلال 48 ساعة والجهات…

القوات “المستعربة” تنفذ حملات خطف والإحتلال يعتقل حارسا من الأقصى والمستوطنون يحرقون الأراضي…

الفلسطينيون يطلقون أولى فعاليات “المقاومة الشعبية” لإسقاط مخطط الضم الاثنين المقبل في الأغوار

حماس تعلن جاهزيتها للتعامل مع مبادرة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

الشرق الأوسط

جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»

الخليج الإماراتية

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد الحراس

41 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

الأهرام المصرية

فلسطين تعلن دخولها في موجة ثانية من جائحة «كورونا»

الشروق المصرية

وزير الخارجية الأردني يؤكد من رام الله على معارضة مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية

تقرير: جانتس يعارض ضم أراض بها كثافة من السكان الفلسطينيين

158 مستوطنا يقتحمون «الأقصى» بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

غزة .. تعافي 11 حالة من مصابي كورونا

القدس المحلية

ورقة موقف إسرائيلية: الوقت الحاضر الأنسب لتنفيذ خطة الضم

نحو 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم

استئناف أوامر الحبس بالقضايا الجزائية والتنفيذية بغزة

إرتفاع عدد إصابات الخميس بكورونا إلى 50 حالة

إثر تفشي كورونا.. إغلاق 44 مسجداً بالخليل وبيت لحم والأوقاف تدعو المسنين للصلاة في المنازل

لجنة التحقيق بأحداث بيت لحم تُصدر توصياتها

مدير الصحة: جميع عينات مخالطي المصابين بكورونا في رام الله والبيرة "سلبية"

الإحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قرى في رام الله ونابلس

تجديد الإداري للأسير عمرو الفار

الحياة الجديدة

"العليا الإسرائيلية" تمهل مقدسيا حتى الأحد المقبل لهدم منزله ذاتيا

قرار رئاسي بإعفاء المواطنين جزئياً من رسوم تراخيص وزارة النقل والمواصلات

الرئيس يستقبل وزير الخارجية الأردني في رام الله

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب في القدس

​الأيام

»وزير الخارجية الاردني يزور رام الله

»"الصحة" تتخذ سلسلة قرارات وترفع توصياتها للحكومة بعد قفزة في إصابات كورونا

»يوسف بني عودة.. يحرس ونحلاته سهل البقيعة

»"الخارجية" الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة...

»نتنياهو يتجه لتنفيذ الضم على مرحلتين والبدء بضمّ 10% من مساحة الضفة

»الاتحاد الأوروبي: جهود تبذل لمنع تنفيذ مخطط الضم

وكالة صفا

الاحتلال يعتقل خمسة مقدسيين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم

الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" بالقدس من التواصل مع السلطة

الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا لمدانين بجرائم فساد

الكتلة الإسلامية تدعو للمشاركة في فعاليات التصدي لـ"خطة الضم"

هيئة الأسرى: تخفيض الاداري للأسيرين جعارة وزهران

اشتية يبحث مع اليونان مواجهة التهديد الإسرائيلي بالضم

الاحتلال يبعد الحارس عليان عن الأقصى ويستدعي آخرين

المطالبة بتشكيل لجنة وطنية موسعة لمواجهة خطة الضم

وزارة الصحة تصدر سلسلة قرارات لمواجهة تفشي كورونا

الاحتلال يستدعي 4 مقدسيين للتحقيق بينهم أمين سر "فتح"

لقاء لمناقشة آليات التصدي لمصادرة أراض بقلقيلية

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 50 إصابة

ردا على اتهام جون بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"

غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج

فتح توجه نداءً مصيريا لابنائها والشعب الفلسطيني ...

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأردني..

اجتماع أوروبي لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية

عرب 48

الصّفدي: الضم يعني اختيار إسرائيل الصراع بدل السلام

الصحة الفلسطينيّة تصدر سلسلة قرارات لمواجهة كورونا

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد الحراس

وكالة وفا

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