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ماذا يعني تقنية التعرف على الوجه وفيم تستخدم؟

19 حزيران / يونيو 2020 06:24

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زاد استخدام تقنية التعرف على الوجه بقوة خلال الفترة الماضية، من قبل الكثير من دول فى عدة مجالات، إذ أصبحت من التقنيات المهمة التى شاع استخدامها، ورغم ذلك إلا أن الكثير من الأشخاص قد لا يعرفون كيفية عملها أو الطريقة التى يمكن التعرف بها على الوجوه.

ما هى تقنية التعرف على الوجه؟

نظام التعرف على الوجه هو تقنية قادرة على تحديد أو التحقق من شخص من صورة رقمية أو إطار فيديو من مصدر فيديو، فهناك طرق متعددة تعمل فيها أنظمة التعرف على الوجه، ولكن بشكل عام، فإنها تعمل من خلال مقارنة ميزات الوجه المحددة من صورة معينة مع الوجوه داخل قاعدة البيانات.

 وتوصف تقنية التعرف على الوجه أيضًا فى بعض الأحيان بأنها تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعى البيومترية، يمكنه تحديد هوية الشخص بشكل فريد من خلال تحليل الأنماط بناءً على نسيج وشكل وجه الشخص.

استخدامات تقنية التعرف على الوجه
 

فى حين أنها فى البداية كانت تفنية التعرف على الوجه تقتصر على تطبيقات الكمبيوتر، فقد شهدت استخدامات أوسع فى الآونة الأخيرة على الأنظمة الأساسية للهواتف الذكية وفى أشكال أخرى من التكنولوجيا، مثل الروبوتات.

ويتم استخدامها عادةً للتحكم فى الوصول فى أنظمة الأمان ويمكن مقارنتها بالمقاييس الحيوية الأخرى مثل أنظمة التعرف على بصمة الاصابع أو بصمة العين، وعلى الرغم من أن دقة نظام التعرف على الوجه كتقنية حيوية هى أقل من التعرف على قزحية العين والتعرف على بصمات الأصابع، إلا أنه يتم تبنيها على نطاق واسع بسبب عمليتها غير التلامسية وغير الغازية.

وفى الآونة الأخيرة، أصبحت أيضًا شائعة كأداة تعريف وتسويق تجارى، كما تم استخدامها بالمراقبة بالفيديو، والفهرسة التلقائية للصور، وقاعدة بيانات الفيديو، بالإضافة إلى الاستعانة بها للتأكد من هوية الأشخاص بالمطارات والقيض على المجرمين وكبديل ايضا للبطاقات الشخصية ببعض الدول.

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