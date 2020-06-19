لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور سجن الشمال المركزي "ابو عبيدة"

غزة-الرأي

زارت لجنةالتفتيش على السجون بوزارة العدل ممثلة برئيس اللجنة مدير عام وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أ. احمد إسماعيل الكحلوت ورئيس قسم التفتيش علي السجون أ. اشرف المغاري مركز إصلاح وتأهيل الشمال أبو عبيدة حيث كان فى استقبالهم المقدم محمد أبو اللبن مدير مركز إصلاح وتأهيل الشمال المركزي ونائبه المقدم ابو جهاد النمنم و لفيف من ضباط وضباط صف و مدراء الإدارات والأقسام.

بدوره ،استمع رئيس اللجنة احمد الكحلوت إلي جميع الملاحظات التي أبداها مدير المركز بالإضافة إلي الاستماع للنزلاء ومتابعة ملفاتهم والوقوف على أهم المشكلات التي يعانون منها.

وتم التطرق خلال الزيارة إلى ظروف المركز واحتياجاته اللوجستية والقانونية والعلاقة مع الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجه المركز في التعامل مع النزلاء و الموقوفين .

وقامت اللجنة بتفقد غرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها، للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي يحتاجها المركز وذلك لرفعها للجهات ذات الاختصاص

كما ناقشت اللجنة الاجراءات التي يتبعها المركز في ظل جائحة كرونا المستجد والاجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء .

وفي ختام الزيارة خلصت اللجنة إلي إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مدير المركز والضباط والنزلاء بالخصوص، وذلك تمهيدا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارة بالخصوص، كما أرفقت اللجنة مجموعة من النتائج و التوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من اجل الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية للنزلاء ورفع التقرير حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول تمهيداً لرفع هذه التقارير للجهات المختصة.