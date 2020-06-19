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بداية خانيونس تعقد جلسة للمحاكمات السريعة

19 حزيران / يونيو 2020 06:43

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غزة-الرأي

عقدت محكمة بداية خانيونس الأربعاء الماضي جلسة للمحاكمات السريعة برئاسة المستشار عماد النبيه وذلك في مركز تأهيل وإصلاح أصداء، حيث تم عقد محاكمة لعدد من النزلاء داخل المركز وقد تم الفصل في 40 قضية جنائية خلال جلسة المُحاكمة.
يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية – والإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في إطار سياسة النظر في القضايا بشكل أسرع ومُحقق للعدالة الناجزة، وللتخفيف من عبء الإجراءات وكلفتها، والظروف الخاصة دون الإضرار بضمانات العدالة وإجراءاتها.
من جهته، أشاد المستشار عماد النبيه رئيس محكمة بداية خانيونس بالجهود المبذولة من المكتب الفني والشئون الإدارية والشرطة القضائية وتعاون إدارة مركز إصلاح وتأهيل خانيونس لتأمين وترتيب إجراءات المحكمة شاكراً النيابة الكلية بخانيونس على التعاون البناء في إجراءات المحاكمة.

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