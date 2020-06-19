المجلس الاعلى للقضاء يستأنف الدورات التدريبية

غزة-الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير بالمجلس الأعلى للقضاء الخميس دورة تدريبية في برنامج Microsoft Excel 2016 لموظفي المحاكم والإدارات بإشراف محمد كحيل مدير الوحدة وبالتعاون مع المدرب محمود الكحلوت و بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام وذلك في قاعة التدريب بقصر العدل بمشاركة 45 موظفاً بالدورة التدريبية والتي ستستمر لمدة شهر ونصف، وذلك في إطار تعزيز المعرفة باستخدام البرنامج الذي يحتاجه الموظفون في عملهم بشكل كبير.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية ضمن الخطة التدريبية للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2020م والتي تهدف إلى رفع وتطوير مهارات الكادر الوظيفي.

من الجدير بالذكر أنه تم استئناف هذه الدورات بعد توقف بسبب أزمة كورونا والحالة الطارئة في الأشهر الماضية.