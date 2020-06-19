إختتام فعاليات وأنشطة مبادرة الشباب يقرر

غزة-الرأي

إحتفل مركز حكاية وطن بإختتام فعاليات مبادرة #الشباب_يقرر ، بالشراكة مع الاتحاد العام للهيئات الشبابية، والتي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة وفراس أبو عيدة رئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية وهاني الحلبي مدير الاتحاد، ومحمد الشوبكي رئيس مركز حكاية وطن وذلك بمطعم واستراحة الضيعة على شاطئ بحر السودانية .

بدوره، اشاد وكيل الوزارة بدور مركز حكاية وطن الفاعل في إنجاح مبادرة الشباب يقرر حيث أوضح أن المبادرة أخذت مساحة ومشاركة واسعة بين الشباب وخاصة عبر الإعلام الرقمي في إطار قياس الرأي العام لدى الشباب والحشد الاعلامي والمجتمعي لضرورة مناصرة قضاياهم وتسليط الضوء على واقع مشاركتهم وبحث آليات لدعم حقوقهم .

وأوضح محيسن أن الوزارة تعمل بكافة امكانياتها على دعم الشباب من خلال قروض الزواج عبر صندوق دعم الشباب ومن خلال تمويل المشاريع الريادية ودعم المبادرات الشبابية من خلال مشروع #البركة_في_الشباب

من جهته قال فراس أبو عيدة "رئيس الاتحاد العام للهيئات الشبابية"، :"أن الاتحاد سيعمل من خلال برامجه ومشاريعه على دعم المراكز والفرق الشبابية الفاعلة بقطاع غزة ،داعياً الشباب إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تعزز من قيم الشباب لما لها من تأثير على بناء الشخصية القيادية الشبابية الوطنية .

وفي الختام شكر محمد الشوبكي "رئيس مجلس إدارة مركز حكاية وطن" كافة الفرق الشبابية ومتطوعو مبادرة الشباب يقرر على جهودهم في إنجاح أنشطة المبادرة ، حيث أوضح أن المركز كرم 10 فرق شبابية و42 متطوع من الذين كان لهم الدور الفاعل في دعم ومناصرة المبادرة .