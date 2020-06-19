رئيس بلدية بيت لاهيا يجتمع بالدفعة الجديدة من صناع الجمال

غزة-الرأي

اجتمع رئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء العطار أمس الخميس بالدفعة الجديدة من (صناع الجمال) في مجلس الخدمات المشترك، وذلك للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ويرفع من عزيمتهم.