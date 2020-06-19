رئيس بلدية بيت لاهيا يجتمع بالدفعة الجديدة من صناع الجمال

اجتمع رئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء العطار أمس الخميس بالدفعة الجديدة من (صناع الجمال) في مجلس الخدمات المشترك، وذلك للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ويرفع من عزيمتهم.
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19 حزيران / يونيو 2020 06:57
غزة-الرأي
اجتمع رئيس بلدية بيت لاهيا م.علاء العطار أمس الخميس بالدفعة الجديدة من (صناع الجمال) في مجلس الخدمات المشترك، وذلك للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ويرفع من عزيمتهم.
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