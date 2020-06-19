وفد من ادارة المستشفيات يتابع جهوزية مستشفى الوبائيات

غزة-الرأي

اطلع وفد من الادارة العامة للمستشفيات على جهوزية العمل فى مستشفى الوبائيات، وذلك خلال زيارة ميدانية ضمت أ.سائد ابو عطا مدير الشئون الادارية والمالية ود.اياد أبو كرش مدير الطوارىء والعنايات المركزة وأ.هانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية.

وتأتى هذه الزيارة لتقييم الواقع الحالي للمستشفى و التأكد من جهوزية المبيت للطواقم الطبية ،و جهوزية مكان التطهير للدخول إلى المشفى،الى جانب توفير متطلبات الطواقم الطبية.

وناقش الوفد خلال لقائه بمدير مستشفى الأوروبى د.يوسف العقاد المعوقات العمل داخل المستشفى و نقص المستلزمات الطبية و ضرورة استكمال تدريب الطواقم الطبية.

كما وبحث الوفد سبل توفير عددا من الأسرة والأجهزة الطبية اللازمة لاستكمال تجهيز المستشفى.