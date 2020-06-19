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تمريض النصر يستقبل وفدا من لجنة المتابعة الميدانية لأداء التمريض بالمستشفيات الحكومية

19 حزيران / يونيو 2020 07:16

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غزة-الرأي

استقبلت دائرة تمريض مستشفى النصر لجنة المتابعة الميدانية لأداء التمريض بالمستشفيات الحكومية .

بدوره،رحب أ. عبد المطلب الكحلوت مدير تمريض المستشفى وطاقم مشرفي التمريض بهذه الزيارة وباللجنة المكلفة معتبرها بالجيدة لما لها من أثر جيد لجودة العمل التمريضي بالمستشفى ومتابعة سير العمل .

وقام الوفد بجولة ميدانية في أقسام المبيت الثلاثة والعناية المركزة والحضانة والإستقبال والطواريء للاطلاع على مدي جهوزيتها حيث التجهيزات اللوجستية والكادر التمريضي .

كما عبر الوفد عن اعجابه بمدى الالمام والمعرفة التى يتميز بها طاقم التمريض بالمستشفى حيث كان الأداء مميز .

وتأتى هذه الجولة التفقدية للوصول الى رعاية تمريضية مميزة وتجويد الخدمة علي مدار الساعة .

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