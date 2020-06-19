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مدير الطوارىء يبحث تأهيل أقسام الطوارىء مع منظمة الصحة العالمية

19 حزيران / يونيو 2020 07:19

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غزة-الرأي

بحث د.اياد أبو كرش مدير الطوارىء والعنايات المركزة بالادارة العامة للمستشفيات ، أليات تفعيل و تأهيل أقسام الطواريء للتعامل مع الحالات و الكوارث فى مستشفيات وزارة الصحة،وذلك خلال لقائه اليوم بوفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة د.أحمد أبو طير.

وأكد د.أبو كرش خلال اللقاء الذى عقد فى مكتبه الخميس، على تفعيل دليل منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الكوارث،الى جانب توسيع خدمة الطواريء بتوفير خيم فرز مجهزة للتعامل مع الحالات و فرزها.

و أشار إلى احتياجات أقسام الطوارئ في المستشفيات من دعم لوجيستي و تعيينها للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في حالة الحوادث.

وناقش الوفد كيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا في حالة حدوث كوارث و حوادث كبيرة.

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