نيابة خانيونس و شرطة المحافظة يؤكدان على تكامل الأدوار في تعزيز الاستقرار المجتمعي

غزة-الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس المستشار كرم حسنين، ومدير شرطة المحافظة العميدسلامة بركة، على تكامل الأدوار للجهات القضائية والتنفيذية، لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الجريمة والتصدي لها، وبسط الأمن، وتحقيق العدالة، وإرساء سيادة القانون.