نحو 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء أمس الخميس، أن نحو 200 عضو في الكونغرس الأميركي، سيوقعون على عريضة احتجاجًا على عملية "الضم" المتوقع تنفيذها الشهر المقبل من قبل الحكومة الإسرائيلية، لأراضٍ في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن هؤلاء الأعضاء يمثلون 90% من أعضاء الكونغرس الأميركي، مشيرةً إلى أن تيد دويتش من المناصرين لإسرائيل، بدأ حملة لجمع التواقيع اللازمة للعريضة.

وسيتم تقديم هذه العريضة إلى الإدارة الأميركية، والحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.

ووفقًا للموقع، فإن هذه العريضة ستكون بمثابة رسالة تحذير أخرى لنتنياهو الذي يسعى فيما يبدو لنشر مزيد من السيناريوهات المتوقعة حول الضم بهدف رفع مستوى وضعه السياسي لمساعدته في معركته القانونية أمام القضاء.

وأشار إلى أن نتنياهو قلق من احتمال فقدان إدارة دونالد ترامب شهيتها المحدودة لمبادرات الضم، والدخول في صدام مع المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض هذه الخطوة الأحادية الجانب بشكل علني.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، فإن الجدل قد يزيد، لكن حتى الآن لم يعلن نتنياهو تراجعه عن الخطة.

وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، حذروا نتنياهو وغانتس من السعي لعملية الضم ما قد يضر بالعلاقات المشتركة.