وكالة الرأي الفلسطينية مدير الطوارىء يبحث تأهيل أقسام الطوارىء مع منظمة الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية تمريض النصر يستقبل وفدا من لجنة المتابعة الميدانية لأداء التمريض بالمستشفيات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية وفد من ادارة المستشفيات يتابع جهوزية مستشفى الوبائيات وكالة الرأي الفلسطينية 146 حالة وفاة و2103 إصابة و1212 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة :تعافي 11 حالة من مصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية بيت لاهيا يجتمع بالدفعة الجديدة من صناع الجمال وكالة الرأي الفلسطينية إختتام فعاليات وأنشطة مبادرة الشباب يقرر وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاعلى للقضاء يستأنف الدورات التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس تعقد جلسة للمحاكمات السريعة
أخبار » الأخبار العبرية

نحو 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم

19 حزيران / يونيو 2020 07:39

1
1

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء أمس الخميس، أن نحو 200 عضو في الكونغرس الأميركي، سيوقعون على عريضة احتجاجًا على عملية "الضم" المتوقع تنفيذها الشهر المقبل من قبل الحكومة الإسرائيلية، لأراضٍ في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع، فإن هؤلاء الأعضاء يمثلون 90% من أعضاء الكونغرس الأميركي، مشيرةً إلى أن تيد دويتش من المناصرين لإسرائيل، بدأ حملة لجمع التواقيع اللازمة للعريضة.

وسيتم تقديم هذه العريضة إلى الإدارة الأميركية، والحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.

ووفقًا للموقع، فإن هذه العريضة ستكون بمثابة رسالة تحذير أخرى لنتنياهو الذي يسعى فيما يبدو لنشر مزيد من السيناريوهات المتوقعة حول الضم بهدف رفع مستوى وضعه السياسي لمساعدته في معركته القانونية أمام القضاء.

وأشار إلى أن نتنياهو قلق من احتمال فقدان إدارة دونالد ترامب شهيتها المحدودة لمبادرات الضم، والدخول في صدام مع المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض هذه الخطوة الأحادية الجانب بشكل علني.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، فإن الجدل قد يزيد، لكن حتى الآن لم يعلن نتنياهو تراجعه عن الخطة.

وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، حذروا نتنياهو وغانتس من السعي لعملية الضم ما قد يضر بالعلاقات المشتركة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟