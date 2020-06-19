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"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق

19 حزيران / يونيو 2020 07:42

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عقد مركز الميزان لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وآليات الرصد والتوثيق"، في مقر الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير في عبسان الجديدة شرق خانيونس، بمشاركة 30 خريجاً وخريجة، واستمرت ثلاثة أيام.

وقدمت المحامية نهى أبو ظريفة، من وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، نبذة عن عمل المركز ودوره في توثيق الانتهاكات ورفع الوعي وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، مشيرة إلى أهمية التواصل مع المركز بوحداته المختلفة لتلقي الخدمات المناسبة، وأهمية التعرف على آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان.

وتمحور اليوم التدريبي الأول حول حقوق الانسان، التي شملت الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين، والتطور التاريخي الذي مرت به حقوق الانسان، وخصائص وصفات حقوق الانسان وضرورة التمتع بها لحماية الكرامة الانسانية المتأصلة.

وفي اليوم التدريبي الثاني استعرض مسئول منطقة خانيونس في مركز الميزان، غريب السنوار، مقدمة في القانون الدولي الإنساني، والتطور التاريخي لاتفاقيات جنيف الأربع، وخصوصاً حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ثم تطرق لقواعد سير العمليات العسكرية و مبادئ القانون الدولي الانساني.

وفي اليوم التدريبي الثالث تناول محمد الدعالسة، الباحث في المنطقة الوسطى بمركز الميزان، آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، وكيفية الحصول على المعلومات ووسائل الرصد والتوثيق، وآليات توثيق الانتهاكات في مركز الميزان.

ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة المركز الرامية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان بين مختلف شرائح المجتمع .

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"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق

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