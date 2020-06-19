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الشعبية: تواصلنا مع عائلة أم جبر وتأكدنا من عدم الاعتداء عليها

19 حزيران / يونيو 2020 03:16

اجتماع الشرطة والشعبية
اجتماع الشرطة والشعبية

غزة- الرأي:

انتهى اجتماع جمع بين قيادة  قيادة شرطة المحافظة الوسطى  بحضور قائد شرطة المحافظة العميد إياد سلمان وقيادة الجبهة الشعبية مُمثلة بالرفاق: ماهر مزهر وهاني الثوابتة وهاني خليل وعدد من كوادر الجبهة.

وقد جرى استعراض ما جرى في مخيم البريج أمس الخميس، في إطار تطبيق الشرطة لحكم قضائي بإزالة التعديات في أحد شوارع المخيم البريج.

 وأوضح العميد سلمان خلال اللقاء، أن ما جرى من إزالة تعدّ كان بعلمٍ وتنسيقٍ كامل مع المناضل "جبر وشاح" الذي نُكنّ له كامل التقدير والاحترام، وأنه لم يتم الاعتداء أو الاساءة للحاجة المناضلة "أم جبر" التي نعتبرها قامة وطنية نقيم لها الاعتبار؛ لتضحياتها.

وفي ذات الوقت، أكد وفد الجبهة الشعبية على تطبيق القانون وسيادته على الجميع بلا استثناء، وأنهم داعمون للمؤسسة الشرطية والأمنية التي تحافظ على النظام والسلم الأهلي والمجتمعي، كما أكد الرفاق أنهم تواصلوا مع المناضل "جبر وشاح" ووالدته، وتيقّنوا من عدم حدوث أي اعتداء عليها من قبل عناصر الشرطة كما أكد لهم ابنها جبر ذلك أيضاً، وأن نقلها للمستشفى جاء نتيجة توترها على خلفية قرار إزالة التعدي .

وشدّد الحضور جميعاً على رفض الاستغلال السياسي لما حدث، ومحاولة توظيفه لأغراض حزبية ضيقة لا تخدم شعبنا الفلسطيني.

 

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