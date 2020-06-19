وكالة الرأي الفلسطينية الشعبية: تواصلنا مع عائلة أم جبر وتأكدنا من عدم الاعتداء عليها وكالة الرأي الفلسطينية مواطنون يؤدون الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية 20 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والاجمالي يرتفع لـ 815 وكالة الرأي الفلسطينية "الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق وكالة الرأي الفلسطينية نحو 200 عضو في الكونغرس سيوقعون عريضة ضد الضم وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس و شرطة المحافظة يؤكدان على تكامل الأدوار في تعزيز الاستقرار المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية مدير الطوارىء يبحث تأهيل أقسام الطوارىء مع منظمة الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية تمريض النصر يستقبل وفدا من لجنة المتابعة الميدانية لأداء التمريض بالمستشفيات الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية وفد من ادارة المستشفيات يتابع جهوزية مستشفى الوبائيات وكالة الرأي الفلسطينية 146 حالة وفاة و2103 إصابة و1212 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

19 حزيران / يونيو 2020 04:47

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، و8 بالمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في"كفر قدوم" "مراد شتيوي"، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية، وأطلقت الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم الى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطـ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته العنصرية، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟