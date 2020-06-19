تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في نابلس والخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيلها 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها 16 في مدينة نابلس و10 بمحافظة الخليل (3 في تفوح، و6 في حلحول، وحالة في العروب).

وأوضحت، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، إلى 65 إصابة ، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس "كورونا" في فلسطين إلى 860 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، فيما بلغ مجمل حالات التعافي 592 حالة.

وبينت الوزارة، أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 263 إصابة، كالتالي: 38 حالة في محافظة القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، و4 بمحافظة بيت لحم، و170 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و20 بمحافظة نابلس، و4 في محافظة جنين، وحالة واحدة في طولكرم، إضافة لحالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).