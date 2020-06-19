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الاحتلال لايزال يبحث عن جندي فقدت آثاره أمس الخميس

19 حزيران / يونيو 2020 08:08

الجندي المفقود
الجندي المفقود

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الجمعة أن حملة تمشيط واسع النطاق جرت بحثاً عن جندي فُقد مساء أمس الخميس.

وأوضحت أن الجندي "عاديئيل بن يامين بشلير" 21 عاماً يخدم في معسكر شيزيفون في الجنوب، حيث شوهد الجندي المفقود آخر مرة وهو يخرج من المعسكر.

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