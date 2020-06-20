تشابي ألونسو يعاقب نيوكاسل بهدف من منتصف الملعب

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الإسباني السابق، تشابي ألونسو، واحدا من الأهداف التي اشتهر بها بسبب قدمه القوية ورؤيته الرائعة للملعب، وجاء هذا الهدف لصالح فريق ليفربول فى شباك نيوكاسل يونايتد عام 2006.

واستغل تشابي ألونسو تقدم حارس نيوكاسل، لتتاح له الكرة من قبل منتصف الملعب ويسددها صاروخية سريعة من مسافة بعيدة المدى، ومن سوء حظ الحارس أنه سقط أرضًا عند محاولته الرجوع للمرمى من أجل إنقاذ الكرة، لتسكن الكرة الشباك.

المباراة انتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الانجليزي لموسم 2006-07 وكان هدف ألونسو هو الثاني الذي قتل المباراة في الدقيقة 70 ليحصد الريدز الثلاث نقاط، وقد أنهى الموسم في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد وتشيلسي.