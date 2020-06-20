إشبيلية ضد برشلونة.. سيتين: علينا ألا نفقد الأمل

رفض كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، نغمة الاستسلام بعد التعادل الباهت الذي سقط فيه فريقه ضد مضيفه إشبيلية بدون أهداف، ليقدم بذلك هدية كبيرة إلى نادي ريال مدريد، في ظل الصراع على صدارة الدوري الاسباني هذا الموسم بين قطبي إسبانيا.

قال سيتين خلال تصريحاته بعد المباراة:"علينا ألا نفقد الأمل لازال هناك الكثير من المباريات، نعم الدوري لم يعد بين أيدينا ولا يعتمد على نتائجنا فقط".

أضاف: "مازال هناك عدة مباريات، أنا متأكد أن ريال مدريد لن يفوز بجميعها الأمر ليس بأيدينا، لكن كل شيئ وارد، من المستحيل عمليا الفوز بكل شئ لنا ولريال مدريد".

وتابع: "علينا أن نتعلم ندافع بشكل أفضل ولا نمنح الخصم مزيدا من الفرص، في الشوط الثاني عانينا من أجل إيجاد مساحات، لم نبدأ الشوط بشكل جيد".

اختتم: "أنا متفاءل حتى وإن لم تكن الصدارة معنا، حذرت اللاعبين أن الأمر سيكون صعب جدا الفوز بجميع المباريات خاصة في وجود فرق مثل إشبيلية، هناك أشياء يجب تحسينها في الفريق، ولكن أؤكد أنا متفاءل".

إشبيلية نجح في إسقاط متصدر الدوري الإسباني برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب "راموس سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

بهذه النتيجة لا يزال برشلونة يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 62 نقطة، بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 52 نقطة.