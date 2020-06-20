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ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل ضد إشبيلية

20 حزيران / يونيو 2020 07:46

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سقط فريق برشلونة الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إشبيلية، ليقدم الأخير هدية كبيرة إلى نادي ريال مدريد، في ظل الصراع على صدارة الدوري الاسباني هذا الموسم بين قطبي إسبانيا.

ترتيب الدوري الاسباني

إشبيلية نجح في إسقاط متصدر الدوري الإسباني برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب "راموس سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

بهذه النتيجة لا يزال برشلونة يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 62 نقطة، بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويلتقي الغريم التقليدي ريال مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد على ملعب "الأنويتا" في مباراة ستكون صعبة على كتيبة المدرب زيدان، وفي حال الفوز سيخطف الريال الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع البارسا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن خيتافي الخامس الذى يتفوق على ريال سوسيداد وفياريال بالمواجهات المباشرة، حيث يتساوى جميعهم في النقاط.

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