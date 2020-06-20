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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

3 نصائح مهمة لحماية هاتفك من التطبيقات الخبيثة

20 حزيران / يونيو 2020 08:11

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قدم الخبير الأمنى الروسي المتخصص في أمن المعلومات، "جينادي نيكولاييف"، بعض النصائح التي قد تساعد مستخدمي الهواتف الذكية على حماية بيانات هواتفهم من خطر الاختراق والتجسس، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
 

-التطبيقات الخبيثة:

وبحسب الخبير فإن أحد أشهر الأدوات التي يعتمد عليها الهاكرز حاليا لاختراق الهواتف والأجهزة الذكية هي البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تمكنهم من الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم.

 
ولتفادي هذا الخطر ينصح الخبير بالانتباه إلى مصدر أي تطبيق قبل تحميله في الهاتف، والتدقيق بنوعية البيانات التي يطالب التطبيق بالوصول إليها أثناء عملية التثبيت في الجهاز، وخصوصا إذا كان يطلب الوصول إلى بيانات الرسائل النصية القصيرة SMS.
 

رسائل SMS:

وقال نيكولاييف: "عبر إمكانية الوصول لرسائل SMS قد يتمكن المخترقون من الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم، والأخطر من ذلك هو وصولهم إلى المراسلات بينه وبين المصارف، وإلى الرموز التي قد تحتويها تلك الرسائل والتي تستخدم في إتمام وتأكيد العمليات المصرفية عبر الإنترنت".

- طلب العناوين والموقع:

وشدد الخبير أيضا على الانتباه من التطبيقات التي تطلب من المستخدم إمكانية الوصول إلى قائمة الأرقام والعناوين في الهاتف، وإلى قوائم العناوين الإلكترونية المحفوظة في جهازه، وقوائم الملاحظات الشخصية المحفوظة.

وينصح العديد من خبراء التقنية وأمن المعلومات أيضا مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية بتحميل التطبيقات من مصادر معروفة وموثوقة فقط، وعدم السماح لجميع التطبيقات بالوصول إلى بيانات الهاتف التي تتعلق بالموقع الجغرافي، أو بيانات الكاميرا والتسجيلات الصوتية.

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