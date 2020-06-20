عطل فى واتس آب يتسبب فى مشاكل بالتطبيق واختفاء الـLast seen

اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتس آب من مشاكل فى استخدام التطبيق، إذ اختفى بشكل مفاجئ شريط الحالة Last seen، كما لم يعد المستخدمين قادرين على معرفة إذا ما كان الشخص الذى يتحدثون معه نشط على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing و Online.

وأكد موقع Down Detector أن شكاوى المستخدمين فى إزدياد، إذ شهد الموقع المعنى برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا فى تقارير WhatsApp down اليوم.

فى وقت كتابة هذا التقرير، سجل Down Detector ذروة تقريبًا 4000 تقريرعن وجود مشاكا بواتس آب، ومن بين المتضررين، يواجه 73 فى المئة مشاكل مع ميزة الـLast seen أو وقت الظهور،بينما يعانى 24 فى المئة من مشاكل الاتصال.

ووفقا لخريطة انقطاع خدمة Down Detector فتؤثر مشكلات WhatsApp على المستخدمين فى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتوجه مستخدمو WhatsApp إلى Twitter للإبلاغ عن المشكلة، قائلين إنهم غير قادرين على تغيير آخر إعدادات تم رؤيتها فى خصوصية التطبيق.