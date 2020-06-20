وكالة الرأي الفلسطينية 3 نصائح مهمة لحماية هاتفك من التطبيقات الخبيثة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الصبار على صحة الجسم والبشرة والشعر وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على الأسباب المختلفة لصعوبة البلع وكالة الرأي الفلسطينية قبل التخطيط لنظام غذائى جديد.. نصاح للالتزام الصحى وكالة الرأي الفلسطينية ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل ضد إشبيلية وكالة الرأي الفلسطينية إشبيلية ضد برشلونة.. سيتين: علينا ألا نفقد الأمل وكالة الرأي الفلسطينية تشابي ألونسو يعاقب نيوكاسل بهدف من منتصف الملعب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش سيناريوهات إعادة فتح المدارس خلال العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال لايزال يبحث عن جندي فقدت آثاره أمس الخميس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: إرادة شعبنا كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

عطل فى واتس آب يتسبب فى مشاكل بالتطبيق واختفاء الـLast seen

20 حزيران / يونيو 2020 08:12

1
1

اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق واتس آب من مشاكل فى استخدام التطبيق، إذ اختفى بشكل مفاجئ شريط الحالة Last seen، كما لم يعد المستخدمين قادرين على معرفة إذا ما كان الشخص الذى يتحدثون معه نشط على التطبيق أو غير موجود، بسبب اختفاء ميزتى Typing و Online.

وأكد موقع Down Detector أن شكاوى المستخدمين فى إزدياد، إذ شهد الموقع المعنى برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا فى تقارير WhatsApp down اليوم.

فى وقت كتابة هذا التقرير، سجل Down Detector ذروة تقريبًا 4000 تقريرعن وجود مشاكا بواتس آب، ومن بين المتضررين، يواجه 73 فى المئة مشاكل مع ميزة الـLast seen  أو وقت الظهور،بينما يعانى 24 فى المئة من مشاكل الاتصال.

ووفقا لخريطة انقطاع خدمة Down Detector فتؤثر مشكلات WhatsApp على المستخدمين فى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتوجه مستخدمو WhatsApp إلى Twitter للإبلاغ عن المشكلة، قائلين إنهم غير قادرين على تغيير آخر إعدادات تم رؤيتها فى خصوصية التطبيق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"الميزان" ينظم دورة حول حقوق الانسان وآليات الرصد والتوثيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟