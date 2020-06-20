كيفية نقل صور ومقاطع فيديو فيس بوك إلى جوجل "صور"

أطلق فيس بوك أخيرا أداة نقل البيانات حول العالم، حيث تم إطلاقها فى أوربا خلال العام الماضى، إلا أنه قرر طرح هذه الميزة أخيرا لمزيد من المناطق الأخرى، وقد قالت الشركة في منشور "أداة نقل الصور متاحة الآن على مستوى العالم للجميع على فيس بوك".

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتيح الأداة، كجزء من مشروع نقل البيانات، للمستخدمين ترحيل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على فيس بوك إلى صور جوجل، وقال متحدث باسم فيس بوك في وقت سابق إن الشركة ستسمح بالنقل إلى منصات أخرى تنضم إلى المشروع أيضًا في وقت ما.

وتسهل الأداة أيضًا على الأشخاص الذين يتطلعون إلى حذف حساب فيس بوك الخاص بهم نهائيًا أو يريدون فقط إزالة بعض الصور أو مقاطع الفيديو من ملفهم الشخصي دون المرور بمشكلات حفظ كل صورة وفيديو يدويًا، وتتوفر الميزة حاليًا على إصدار الويب من فيس بوك، وإليك كيفية استخدام هذه الميزة لنقل جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى صور جوجل.

- خطوات لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى صور جوجل

1. افتح فيس بوك على أي متصفح وقم بتسجيل الدخول.

2. الآن ، انقر فوق السهم "لأسفل" من الزاوية اليمنى العليا واتجه إلى الإعدادات.

3. انقر فوق الخيار "معلوماتك على فيس بوك".

4. ابحث عن "انقل نسخة من صورك أو مقطع الفيديو" وانقر على زر "عرض".

5. انقر على القائمة المنسدلة "اختيار الوجهة" وحدد صور جوجل (هذا هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا).

6. الآن ، اختر الصور ، إذا تريد نقل الصور ، وإلا اختر خيار مقاطع الفيديو.

7. انقر فوق التالي.

8. قم بمصادقة حساب جوجل الخاص بك عن طريق إدخال كلمة المرور ومنح الإذن لنقل الصور من فيس بوك إلى صور جوجل بالنقر فوق الزر السماح في النافذة المنبثقة يمكنك أيضًا تكرار نفس العملية لنقل مقاطع الفيديو ، ما عليك سوى تحديد Video في الخطوة 6.

بعد ذلك سيتم نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على فيس بوك إلى صور جوجل ويمكنك الآن حذف جميع صورك أو ببساطة حذف حساب فيس بوك بالكامل إذا كنت تريد.