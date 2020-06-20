بعد 23 عاماً: بريطانية تجد وصية مخبأة تحت ورق الجدران

قد يلجأ الكثير حول العالم لتقديم تغييرات في المنزل الذي يسكن به كنوع من التجديد على الرغم من المشقة في ذلك، ولكن يبدو أن الأمر جاء ممتعاً لسيدة من المملكة المتحدة.

القصة وفقاً للتفاصيل التي نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حين قررت السيدة شارلوت موريسون تغيير ورق الحائط في منزل عائلتها في لندن لتحدث ما لم تكن تتوقعه.

فقد وجدت السيدة رسالة سرية مخبأة خلف ورق الحائط منذ نحو 23 عاماً، ومازالت الرسالة بحالتها جيدة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وتعود تفاصيل القصة حين قررت شارلوت إزالة الطبقات العديدة من ورق الحائط القديم للكشف عن حالة الحائط بعد مرور السنين، لكنها لم تتوقع العثور على نصيحة مكتوبة بخط اليد خلف إحدى طبقات ورق الحائط، يعود تاريخها إلى عام 1997.

​وجاء في نص الرسالة التي تم الكشف عنها نصيحة من المالك السابق للمنزل حول تجربته الخاصة مع عدد ورق الحائط الذي يكفي لتغطية الجدار، وجاءت الرسالة بتوقيع جون، 21 ديسمبر من عام 1997.

جاء في نص الرسالة:"إذا احتجت يوماً لعمل خلفية لحائط هذه الغرفة، فإنك بحاجة إلى 8 لفات من ورق الحائط، لقد اشتريت 6 فقط بسعر 17 جنيهاً استرلينياً لكل لفة، وقد أزعجني الأمر حقاً لأنني لم أُحضر ما يكفي لإكمال العمل".

وقررت شارلوت نشر قصة الموقف الذي تعرضت له، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، لكي تصل للمالك السابق، وعن السبب وراء قيامها بتلك الخطوة قالت: "كنت أريد أن يصل له أنني قرأت الرسالة ونصيحته سأعمل بها".