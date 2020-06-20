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أخبار » عجائب وطرائف

مواطن مصري يحتجز غراب ويهدده بسبب البطيخ

20 حزيران / يونيو 2020 08:41

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العنف ضد الحيوانات والطيور، يأخذ أشكال كثيرة في العالم بأجمعه، على الرغم من المطالبات بضرورة تطبيق قواعد الرفق بالحيوان إلا أن هناك العديد من الحالات الشاذة عن ذلك.

ففي واقعة غريبة ومثيرة نشرتها مواقع التواصل الإجتماعي، تم رصد كيف أقدم مواطن من جمهورية مصر العربية على تعذيب غراب لسبب مثير للدهشة.

ففي التفاصيل، أقدم فلاح مصري، على احتجاز الغراب ليس هذا فقط بل ربطه والسبب يعود على إفساد الغراب لمزروعات الفلاح من «البطيخ»، الأمر الذي أثار سخرية وغضب المصريين.

في الفيديو المتداول عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتأتي مدته دقيقتان ونصف، ظهر الفلاح المصري، وهو يتوعد الغراب بأنه سيتركه يلاقي العذاب وهو مربوط، ولن يقتله، ويتحدى بقية الغربان لو كانوا يستطيعون إنقاذ سجينه من يده بطريقة أثارت موجة من الغضب ضده.

وقال الفلاح في تصريحات له  إن الغراب أفسد مزروعاته من البطيخ حيث نقر من 20 إلى 30 بطيخة، وهي خسارة كبيرة له خاصة إنها مصدر رزقه هو وأسرته، وتباينت الأراء فالبعض هاجم الفلاح والبعض الآخر طالبه بضرورة التوجه لأقرب جميعة زراعية لمساعدته في مشكلته والتصرف مع الغراب.

وحتى كتابة هذه السطور، لم تُعلق أي جهة تابعة لوزارة البيئة المصرية أو الجمعيات المعنية بحقوق الحيوانات ونشطاء حماية الحياة البرية على مقطع الفيديو المتداول.

 وفى مصر يمكن إنتاج محصول البطيخ طوال العام حيث يزرع فى الوادى خلال أشهر الصيف ويزرع خلال أشهر الخريف فى جنوب الواجى حيث إرتفاع درجة الحرارة أو فى الوادى والأراضى الجديدة مع تعديل الظروف الجوية بزراعته تحت الأقبية البلاستيكية .

كما أن هناك زراعات للبطيخ خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وأوائل يناير فى المنيا والبرلس والوادى الجديد بطريقة الزراعة البعلية ( زراعة الخنادق ) ومن ذلك يمكن انتاج محصول البطيخ فى أوقات متعددة على مدار العام عند توفير المناخ المناسب والملائم لإنتاج هذا المحصول .




 

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