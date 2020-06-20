النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2536 )  السبت 20/6/2020

1974م المؤتمر العامل لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (9) الذي يدين ممارسات إسرائيل ضد النقابات العمالية الفلسطينية وخرق حقوق وحريات النقابات التي تمارسها إسرائيل في فلسطين والأرض العربية المحتلة الأخرى.

1974م المؤتمر العامل لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (9) الذي يدين ممارسات إسرائيل ضد النقابات العمالية الفلسطينية وخرق حقوق وحريات النقابات التي تمارسها إسرائيل في فلسطين والأرض العربية المحتلة الأخرى.