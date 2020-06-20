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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2536 ) السبت 20/6/2020
أخبار فلسطينية
"الشعبية": الشرطة لم تعتدِ على "أم جبر وشاح"
35 ألفًا يؤدون الجمعة بالأقصى وتلبية حاشدة لنداء "الفجر العظيم"
زهد: خطة الضم نفذها الاحتلال منذ سنوات وأعلنها حديثًا
المالكي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار المساءلة
أبو ردينة: مركزية فتح في حالة انعقاد دائم في ظل الأوضاع الحالية
الخارجية": 147 حالة وفاة و2128 إصابة و1250 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية
الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية فتح
الصحة: تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا في الخليل
الخضري: خطوات "إسرائيل" للضم انقلاب على القانون الدولي
أخبار إسرائيلية
وزارة المخابرات الإسرائيلية تدعو لضم فوري لأن السلطة تعارض العنف في كل الأحوال
قلق إسرائيلي من تعامل واشنطن مع السلطة الفلسطينية «كأنها دولة»
بولتون: نتنياهو شكّك بقدرة كوشنر على صياغة خطة للسلام
قناة عبرية : الأمن الفلسطيني يخرج الأسلحة خارج المقرات
شركة إسرائيلية تنفذ حملة تجسس ضخمة على مستخدمي غوغل كروم
اخبار دولية
ديمقراطيون بارزون بمجلس الشيوخ يحذرون إسرائيل من ضم أراض بالضفة الغربية
منظمة الصحة العالمية: انتشار «كورونا» يتسارع.. والعالم يمر بمنعطف حرج
رسالة الكونجرس لنتنياهو وغانتس للتراجع عن الضم تكتسب زخما و"إيباك" تعارض
أخبار عربية
"القدس الدولية" تنظم ندوة حول الوضع في "الأقصى"
صحيفة : "مصر لم تلبّ دعوةً للقاء مع الرئيس عباس والصفدي"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس تنظم مسيرات حاشدة في غزة ضد الضم … والمصري: أيدينا على الصواريخ…
شرارات الغضب الشعبي الرافضة للضم تعمّ الضفة … ومواجهات شعبية توقع إصابات و«الفجر…
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة منددة بـ”الضم” وسط الضفة ـ (صور)
كورونا” يقسو على فلسطين.. عشرات الإصابات الجديدة ودائرة الخطر تتسع والجهات المختصة تفعل…
الأسرى يشتكون عذاباتهم الغائبة عن أعين العالم.. والاحتلال يستغل “كورونا” كوسيلة عقاب
مخطط “الضم” الإسرائيلي يطال أكثر من 43 بلدة يقيم فيها أكثر من 107…
أحاديث خاصة لـ «القدس العربي»: مثقفون فلسطينيون يشرحون دعوتهم لإعادة بناء منظمة التحرير… وديع عواودة
الشرق الاوسط
«الموجة الثانية» تقلق الفلسطينيين والإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي يحتاط لـ«سيناريو حرب» في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني يطالب بتعويضات عن حالته النفسية
الخليج الامارتية
جيش الاحتلال يشكل وحدة جديدة للتجسس باستخــدام «الـدرونــات
اللاجئون في غزة على حد الكفاف.. ويحلمون بالعودة
«إسرائيل» لـ«موجة ثانية» من فيروس كورونا
فلسطين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
ديمقراطيون بارزون بمجلس الشيوخ يحذرون إسرائيل من ضم أراض بالضفة الغربية
مركزية فتح: لن يتم القبول بضم إسرائيل سنتمتر واحد من الأراضي المحتلة عام 1967
الاهرام المصرية
منظمة الصحة العالمية: انتشار «كورونا» يتسارع.. والعالم يمر بمنعطف حرج
الغد الأردنية
“الصحة العالمية”: رفع الحجر يُدخِل العالم في “مرحلة خطيرة”
السيناريوهات التي عرضها نتنياهو على غانتس
الاحتجاجات الفلسطينية على مخطط الضم تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الشرق القطرية
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار مساءلة إسرائيل
إصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم
منها غموض الدعم الأمريكي بعد انتخابات نوفمبر.. إسرائيل تسرد أسباب ضم أجزاء من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاقتصاد تسمح بإدخال الأجهزة الكهربائية والملابس المستخدمة لغزة
الاحتلال يستعد لمواجهة آثار الضم
صحيفة: صفقة تبادل الأسرى تُصدَم بالتعنت الإسرائيلي
متحدثون يدعون إلى خطة جماهيرية عربية لحماية القدس والأقصى
الاحتلال يبحث عن جندي فقدت آثاره ويتوقع تصعيدًا قادمًا
عائلة فقهاء.. ضحية الاعتقال السياسي في الضفة
خاص السعدي: الرفض الفلسطيني مَفصَل مُهم في إفشال خطة الضم
القدس المحلية
32 إصابة بفيروس كورونا في الخليل صباح اليوم
اعتقالات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
مؤسسات حقوقية : رؤية ترامب تهديد للإطار القانوني للاجئين .. والخارجية تؤكد ان اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية
غنام تقرر إغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا
محدث 2| إصابتان جديدتان بكورونا في قراوة بني زيد وحصيلة اليوم ترتفع إلى 75
محافظ بيت لحم يعلن عن سلسلة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا"
محافظ نابلس يقرر اغلاق عدد من القطاعات الحيوية في المحافظة كاجراء وقائي
للأسبوع الثاني: جموع غفيرة تؤدّي صلاة الجمعة أمام مقبرة الإسعاف بيافا
قرار بتخفيض خمسة أشهر من فترة الإعتقال الإداري الأخيرة للقيادي غسان زواهرة
تظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد مخطط الضم الإسرائيلي
الحياة الجديدة
200 نائب ديمقراطي أميركي يعتزمون التوقيع على رسالة ترفض الضم
شؤون اللاجئين تطالب بإنهاء معاناة لاجئي فلسطين
مركزية فتح تؤكد رفض كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية
الأيام
»اغلاق قراوة بني زيد بعد تسجيل اصابة حالتين بكورونا
»75 إصابة بفيروس كورونا اليوم بعد تسجيل إصابتين في قراوة بني زيد
»محافظ نابلس يقرر إغلاق عدة قطاعات
»إصابات خلال مواجهات على مدخلي قلقيلية
»إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شمال البيرة
»مستوطنون يلقون بطفل من علٍ في الخضر
»عشر إصابات بالرصاص خلال قمع مسيرة كفر قدوم
وكالة صفا
تشكيل وحدة حوامات جديدة تابعة لاستخبارات الاحتلال
قاسم: عدم دعوة السلطة للقاء وطني حول الضم يؤشر لعدم جديتها
إغلاق واسع بنابلس لمحاصرة كورونا
حماس: إرادة شعبنا كفيلة لإفشال مخططات الاحتلال
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
مستعربون يعتقلون شابين من قباطية
اشتية: "الطوارئ العليا" تجتمع غدًا لمواجهة زيادة إصابات كورونا
تقديرات "الشاباك": الضمّ لن يمر بهدوء
وكالة الرأي الفلسطينية
التعليم تناقش سيناريوهات إعادة فتح المدارس خلال العام الدراسي الجديد
الاحتلال لايزال يبحث عن جندي فقدت آثاره أمس الخميس
الشعبية: تواصلنا مع عائلة أم جبر وتأكدنا من عدم الاعتداء عليها
مواطنون يؤدون الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في سلفيت
الصحة بغزة :تعافي 11 حالة من مصابي كورونا
فلسطين اليوم
اعتقالات ومداهمات في الضفة وإصابة طفل في بيت لحم
السبت :تسجيل٣٢ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل يرفع إصابات فلسطين لـ902
إغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا
حماس: لا ثقة لدى الفصائل بجدية موقف السلطة من الاتفاقيات مع الاحتلال
القيادي السعدي: الرفض الفلسطيني مِفصَل مهم في إفشال خطة الضم
المصري: الاحتلال يسعى لاستغلال حالة الضعف العربي لتمرير صفقة القرن
اصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية
المدلل: الفصائل في حالة حراك مستمر لمواجهة جريمة الضم
محافظ بيت لحم يعلن عن سلسلة قرارات جديدة بالمدينة
مستوطنون يعتدون على طفل و يصيبونه بجراح قرب بيت لحم
سما نيوز
الميزان يطالب بالتحقيق في الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة وشاح بغزة
محافظ رام الله والبيرة: اغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابتين بكورونا
إصابة العشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال بالعيزرية
صور: الدفاع المدني ينقذ شابين وطفل سقطوا في بئر لتصريف المياه شمال غزة
رئيس بلدية تفوح يناشد المواطنين بعدم التحرك
الاحتلال يعتقل شابين من قباطية أحدهما قرب معسكر سالم
عرب 48
73 إصابة بكورونا في الضفة الجمعة واجتماعٌ للجنتَي الطوارئ والأمن السبت
إصابتان بالرصاص الحيّ خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
وكالة وفا
"شؤون اللاجئين" تطالب بإنهاء معاناة لاجئي فلس ..
غنام تقرر إغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قراوة
إصابة العشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات ال
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 حزيران (يونيو)
- 2002م في عملية مشتركة في قلقيلية سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قتلت ضابطاً برتبة عقيد ومساعده وأصابت 8 في كمين حالة 4 منهم خطيرة.
- 2002م عملية استشهادية على مفترق التلة الفرنسية في مدينة القدس الشرقية أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤوليتها عن العملية.
- 1998م استشهاد الأسير يوسف دياب العرعير (70 عاماً) في سجن الرملة نتيجة الإهمال الطبي وأمراض عدة أصابته نتيجة فترات السجن الطويلة حيث أمضى ما يقارب 20 عاماً في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي والشهيد من سكان غزة.
- 1974م المؤتمر العامل لمنظمة العمل الدولية يصدر القرار رقم (9) الذي يدين ممارسات إسرائيل ضد النقابات العمالية الفلسطينية وخرق حقوق وحريات النقابات التي تمارسها إسرائيل في فلسطين والأرض العربية المحتلة الأخرى.
- 1928م انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية من 48 عضواً برئاسة موسى كاظم الحسيني، تضم ممثلين لمختلف الكتل والفئات والعائلات الكبيرة والمناطق، وقد شهدت فترة ما بعد هذا المؤتمر نهاية فترة الركود السياسي، بقيام ثورة البراق 1929، وبروز شخصية الحاج أمين الحسيني كمحور للعمل السياسي، وشخصية القسام كمحور للعمل العسكري.
- 1910م تأسيس مجلة "الحرية" في يافا، لصاحبها ومحررها توفيق السمهوري، وهي مجلة أدبية اجتماعية فكاهية قصصية.
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